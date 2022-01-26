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疫期備妥健保 免遭醫藥費帳單壓垮

記者王珂／洛杉磯報導
加州無保險民眾比例下降涵蓋所有主要族裔團體（2013-2020） （主辦方提供）
加州無保險民眾比例下降涵蓋所有主要族裔團體（2013-2020） （主辦方提供）

在「加州全保」記者會上，加州公共衛生局預計因目前COVID-19造成確診激增，住院人數將超越去年冬天的最高峰；加州醫院協會則預期新增的住院病患及確診將持續到2月底。一位加州必須使用呼吸器或入住加護病房接受多重複雜COVID-19治療之住院患者，醫療費用平均超過12萬7000元。

加州全保（Covered California）執行總監Peter Lee表示，所有人都在掙扎適應這場疫情詭譎多變的本質，但唯一不變的，就是每個人都需要接種疫苗、戴好口罩，並且備妥健保，才能保持身體健康，「美國援助計畫幫助加州民眾取得保險，並持續得到保障，通過Covered California取得的優質健保，可讓您得到所需的基本醫療照護和心理健康服務，萬一生病或受傷，也不會被6位數字醫藥費帳單壓垮。」 

2013年到2020年間，加州華裔美國人無保險者比例下降將近四分之三，西語裔民眾中無保險者的比例減少到不及原來的一半，而非裔無保險人數也下降將近三分之二。

逾過180萬加州人在登記期間註冊或更新醫療保險，其中包括13萬6000名華裔。自2013年以來，加州華裔未投保率，下降近四分之三，截至2020年，未投保率僅為3.1%。且華裔註冊人數增加23% 。    

自從2020年新冠疫情爆發迄今，Covered California始終扮演關鍵角色，努力提升投保人數，將無保險民眾的比例降至空前新低。Covered California開放特別登記投保期間，讓民衆通過美國援助計畫新增的財務補助受惠，進而取得保險。

華興保險負責人張國興表示，美國援助計畫提供補助，現在就是民眾取得健康保險的最佳時機。COVID住院的平均醫療費用高達12萬7000元，加州家庭沒有醫療保險的四口之家的罰金高達2400元。登記投保不但是保護家人健康和未來的最明智方法，也是最佳的財務決策。

Covered California開啟新投保年度保單選擇一覽表（2020-20...
Covered California開啟新投保年度保單選擇一覽表（2020-2022） （主辦方提供）

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