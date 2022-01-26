2022加州全保 1月31日截止註冊

加州全保首席醫療官Alice Hm Chen 醫師（左）、波莫那醫院醫療中心急診醫學專家Jasmine Wang醫師（右） 。 （主辦方提供）

「加州 全保」(Covered California)25日舉行「慶祝中國農曆新年，提醒民眾投保開放期1月31日截止」說明會，提醒民眾，在1月31日註冊截止日期前註冊醫療保險 ，近三分之二投保者可從每月10元或更少的計畫中獲得健保。

據瞭解，今年公開登記投保最後截止日期1月31日將至，投保人數目高達170萬打破紀錄，加州民眾通過加州全保（Covered California）加入健康保險，享受完整的保障。Covered California執行董事Peter V. Lee鼓勵華裔美國人和所有加州人，在1月31日最終註冊截止日期之前註冊醫療保險。近三分之二的參保者可以從每月10元或更少的品牌計畫中獲得保險。

加州全保媒體記者會嘉賓呂文昭 。（主辦方提供）

Covered California首席醫療官Alice Hm Chen表示，加州醫療保健基金會最近的研究報告指出，30%亞裔 美國人因缺乏醫療保險而延誤就醫。例如，亞裔子宮頸抹片檢查率，在所有族裔中最低。據波莫納醫院醫療中心急診醫學專家Jasmine Wang的說法，亞裔未能意識到高血壓等疾病，最終可能會在沒有早期診斷和治療的情況下進入急診室。醫療保健可確保投保者，選擇初級保健醫師，並在此前進行定期檢查、篩查和治療。

由於美國援助計畫（American Rescue Plan）提供的財務補助，降低了保費開銷，新冠疫情更凸顯出擁有健康保險和縮小保險落差的重要性，過去兩年中，登記投保的民眾人數激增35萬餘人。

加州全保執行總監Peter Lee（左）、洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興（右） （主辦方提供）

Covered California執行總監Peter V. Lee表示，新冠疫情凸顯出擁有優質健保的重要性，由於COVID-19橫掃全加州，確診人數激增，現在就是確認自己擁有健康保險的最佳時機，鼓勵所有目前無健保險的民眾，了解自己有那些選擇，並登記投保，在2022年獲得醫療保障。