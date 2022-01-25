洛城新語／熔斷航班 中國防疫鎖住人民觀念

針對中國近期熔斷大量入境航班的措施，美國提出「反制」。21日美國交通部聲明，將取消中國航司運營的44個中美航線航班，停飛時間自1月30日起至3月底。讓往返兩國已十分困難的旅客，更雪上加霜。美國交通部表示，中國的熔斷措施「有礙公共利益，應予以對等回應」。

美方的對等措施，無非是希望激將中國放寬政策，但這對於強硬的中國來說當然太柔和。中方近期回應稱不合理，預計短期並沒有放寬政策的打算。

中美航班的幾乎全軍覆滅，當然有兩國博弈的火藥成分。但若綜觀兩年來中國「熔斷」的國際線，會發現中美之間的航班並不是最令人頭痛的。根據中國民航業內的新聞網站統計，從2020年6月到本月，中國已經對445班國際航班採取了取消措施，地區分布中最多熔斷的是和南亞四國，而最為頻繁的是與歐洲的路線。

這意味著，中國不僅對美國取消了航班，還對全世界關上了國門。這在新冠疫情 爆發初始，再合理不過。但隨著疫苗誕生，疫情越發常態化，兩年後仍採取關閉國門的措施，很難不引起全世界的關注。因此去年就有網友戲稱，中國是2021年最難抵達的國度，這一說法恐怕還將持續到2022年。

中國「熔斷」了與外界在許多方面的連結，任何跨境的活動都變得更難了，外資不再那麼受歡迎，在中國做生意的外國商人慢慢離開了。看來，中國領導人去年10月號召「走更高水平的自力更生之路」，似乎並不局限於產業升級。中國不想再取悅世界，而世界似乎也不再想迎合中國，北京冬奧 會遭到了西方國家群起進行外交抵制。

從疫情初始，中國和世界大部分國家，已經開始走上極為不同的道路，事到如今，彼此對待疫情的方式已天差地別。兩種防疫 政策的差異，只能說各有特色，很難比較孰優孰劣。但重要的是，這不僅僅反映在國家層面的政策差異，而在長達近兩年的「閉關鎖國」，中國國民和世界其他國家的民眾的觀念，如今也已差別巨大。

中國有許多國民支持這樣嚴格的政策，認為這體現了其制度的優越性，也認為「自力更生」有助於中國的強大，更沒有興趣了解外界的真實信息。

西安防疫人員拿「噴火槍」消毒，上海大學生封校「緊急逃難」，上饒防疫人員「無害化處置」寵物狗，這些在世界其他國家民眾看起來的「神操作」，在不少中國國民看來，似乎是合理的。更不用說那些努力回國的海外華人，會遭到大陸網民的道德審判，甚至被搜出個人信息網暴，稱其是「惡意返鄉」、「萬里投毒」。一如魯迅先生在「故鄉」中的描述，「我們之間已經隔了一層可悲的厚障壁了」。