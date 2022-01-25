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南加賭場慶新年促銷優惠 還有舞龍舞獅表演

記者啟鉻／綜合報導
南加部分賭場推出慶祝農曆新年內容。（大莊家賭場）
南加部分賭場推出慶祝農曆新年內容。（大莊家賭場）

華人傳統農曆新年臨近，自2月1日開始，南加州聖地牙哥、河濱及聖伯納汀諾等地，部分賭場提供慶祝農曆新年餐點、家庭聚會及有趣的遊戲項目，這裡有燈籠、櫻花樹裝飾、舞獅舞龍，還有亞裔喜歡的飲食及各種促銷內容。

河濱縣印地歐（Indio）Fantasy Springs賭場，自1月28日至29日，從上午6時開始，顧客玩桌牌遊戲可以獲得農曆新年抽獎券，一旦中獎可獲得2萬8888元現鈔及免費博彩遊戲獎勵，以及國外旅行大獎。1月29日晚7時，賭場舉辦傳統舞獅表演。

聖地牙哥縣Harrah's賭場，1月29日舉辦舞獅、變臉藝術表演及各種遊戲項目，從當日午間持續到晚5時。從1月25日至2月16日，賭場有農曆新年裝飾。

當地的Pala 賭場在2月5日晚7時，舉辦舞獅表演，同時賭場還展示彩燈、櫻花樹及鞭炮裝飾等。

河濱縣Morongo 賭場，自2月1日起的周末將有農曆新年裝飾、舞獅、舞龍表演，時間在當日晚7時至晚10時，持續至2月12日。

坦密庫拉市大莊家賭場（Pechanga Resort Casino）在2月5日午後3時，由聖地牙哥舞獅團在賭場北門開始表演，並進入賭場內舞獅。同時賭場還在1月28日至2月13日，提供亞裔顧客喜歡的餐點。

聖伯納汀諾縣Yaamava's 賭場，2月1日，賭場Hong Bao Kitchen和 Serrano Buffet提供亞裔傳統新年餐飲。賭場還有舞獅表演，時間在午後4時至7時。自2月4日至6日，賭場還提供總額20萬元的現金及其他獎勵。

如有興趣前往，請登錄各賭場官網，了解賭場農曆新年活動安排，以各賭場官網資訊為準。

亞裔 聖地牙哥 加州

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