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反毒先鋒 李少敏連3年獲頒加州最佳市民獎

記者邵敏／洛杉磯報導
李少敏連續三年獲加州最佳市民獎，致力於打擊毒品犯罪。（李少敏提供）
李少敏連續三年獲加州最佳市民獎，致力於打擊毒品犯罪。（李少敏提供）

平等公義協會（OJE）主席、加州反毒聯盟（CCAD）總監李少敏（Frank Lee），日前被加州反毒警官協會（CNOA）授予2021年加州最佳市民獎（2021 California Citizen of the Year Award），他在2019年、2020年也獲得這個獎項，成為首位連續三年獲得該獎的加州公民和首位華裔。

這對華人社區來說是個令人振奮的消息，主流社會認可並讚揚華裔美國人的出色工作。獲得殊榮的李少敏感謝所有為打擊毒品和犯罪工作有貢獻的人，他認為取得好成績主要依靠團隊合作，「包括我們的盟友、支持者、世界日報等媒體、以及在打擊毒品和犯罪前線與我們一直合作的華人社區。」

加州最佳市民獎不是通過申請獲得，而是由該州最高警政領導人決定。在李少敏的帶領下，OJE、CCAD幾年來在立法和公共政策制定方面取得巨大成就，去年成功阻止至少四項與毒品犯罪有關的重大災難性法案，包括開設非法毒品注射站點的SB57法案、允許約會強姦藥物在內的迷幻藥合法化的SB519法案、將大多數搶劫案件定為輕罪的SB82，以及將使用槍枝犯罪的處罰減少 90%的AB1509法案。

李少敏認為，SB57法案將為所有非法毒品合法化鋪平道路，「我們連續五年在非法注射毒品法案上擊敗了毒品團夥，未來販毒團夥會不斷捲土重來，為了讓廣大民眾能夠安全地生活在這片土地上，我們必須繼續共同努力。」

關於加州的47號提案，OJE、CCAD在新聞稿中指出，該提案實際上就是允許不法分子盜竊總額低於950元的物品，這也正是最近引起全民憤怒的眾多盜竊和搶劫案的關鍵因素。李少敏表示，將再次發起解決47號提案的舉措，「目前頻發的搶劫案件是四十年來最嚴重的，很多搶劫都是由於癮君子需要不斷購買毒品造成，解決或緩解犯罪和毒品問題至關重要，這樣加州才能仍然適合居住。 」

李少敏獲CNOA區域總監 Faye Maloney 頒發的 2021 年度公民獎...
李少敏獲CNOA區域總監 Faye Maloney 頒發的 2021 年度公民獎和 2020 年度公民獎。（李少敏提供）

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