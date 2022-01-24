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陳和霞模特兒旗袍秀 曼妙吸睛

記者啟鉻／羅蘭岡報導
陳和霞旗袍秀公主組表演。（記者啟鉻／攝影）
陳和霞旗袍秀公主組表演。（記者啟鉻／攝影）

世界日報在羅蘭岡四季廣場舉辦的「2022喜迎虎歲嘉年華」活動，23日午後，多次在華人社區活動亮相的「陳和霞模特兒秀」登場。八名表演者身著華人傳統旗袍，展示中華女性服飾風采。富有特色的美妙東方音樂、華人旗袍傳統之美，吸引參與活動的在場華洋觀眾。

這些表演者是華人社區旗袍秀「公主組」成員。她們表演旗袍秀，與是旗袍秀與「夜上海」舞蹈結合。據公主隊領隊介紹，她們已經在華人社區各種活動上表演多年，為華人觀眾所熟悉。尤其華人傳統節慶期間，她們的表演次數更多。表演特點將旗袍秀與舞蹈相結合，也是每次表演的亮點。

她們將模特秀團隊起名「公主組」，都是業餘舞蹈愛好者，最愛穿旗袍和舞蹈。自2013年開始向舞蹈老師學舞蹈，2019年開始，她們的排舞表演獲得獎勵，後來組建了旗袍秀「公主組」。其中一名成員林女士，年逾六旬，自1998年開始學習舞蹈，後在老人中心教舞蹈。自學習舞蹈後，受益匪淺，身體病痛逐漸好轉，現在經常參與各種表演，感覺身體很健康。她說，疫情期間，有自己的愛好可以調節生活氣氛，不感覺有枯燥和寂寞。

活動上，「公主組」表演者還應一位演唱者要求，即興伴舞，配合默契，讓人覺得事先排練過。領隊表示，每個「公主組」成員都有自己表演特色，因為她們參與多年表演活動，積累了豐富舞台經驗。

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