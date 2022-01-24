馮國銳獨唱「上海灘」 蕩氣迴腸

在好萊塢當演員的馮國銳演唱「上海灘」。（記者啟鉻／攝影）

世界日報23日「2022喜迎虎歲嘉年華」活動上，有一位獨唱演員，他是馮國銳，曾多次在好萊塢電影 中擔任臨時演員，也曾在2019年參加中國中央電視台的節慶聯歡晚會，飛回北京13個小時，就為了唱一首三分鐘的歌。

馮國銳在嘉年華活動上演唱國語歌曲「上海灘」，他對這首歌曲情有獨鍾，他說歌曲催人奮進，令人蕩氣迴腸。他是越南 華僑，當年16歲時，一個人從越南飄洋過海來到美國，經歷千難萬險，靠自己打拚才有今天，所以喜歡唱「上海灘」。他喜歡音樂及表演藝術，在多部好來蘇電影中擔任臨時演員，雖然只是小小配角、不講話的角色，但他心裡也很高興，從事好萊塢臨時演員已有十餘年。

他並非一開始就喜歡唱歌，多年前，參加一次娛樂活動，友人看他聲音條件很好，就建議他試一試參加演唱比賽。他趕到舊金山參加一次歌唱比賽，拿到第八名。從那時開始，他就積極參加社區活動，演唱自己喜歡的歌曲，樂此不疲。

他表示，曾與多年前參加了一次中國中央電視台海外選秀，他獲選參加2019年電視台的一次聯歡晚會，他坐飛機13個小時，到了節目現場演唱了「上海灘」，總共三分鐘。他說很值得，首次到中國對國內發展印象深刻。共計停留了兩天後返美。