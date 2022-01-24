寫春聯、辦年貨 濃濃年味解鄉愁

書畫家為民眾免費書寫春聯、虎、福等吉祥字，左三依次為何念丹、戴老師、孫老師。（Jennifer Liu提供）

世界日報舉辦的「2022喜迎虎歲嘉年華」活動，23日（周日）在洛杉磯縣羅蘭岡四季廣場熱鬧進行。遠近各城市的眾多華人 或呼朋喚友，或舉家前來，感受新年氣氛。寫春聯、猜燈謎、提燈籠、看舞獅、置辦年貨，傳統的新年活動這裡一樣都不少，參加活動的人們無不滿載而歸。

華人熱鬧慶虎年，年味濃濃。（記者邵敏／攝影）

家住阿罕布拉市（Alhambra）的郭女士一早帶著女兒，到現場體驗海外華人的春節活動。移民定居已六年的郭女士興奮地說，這是第一次帶孩子在美國參加如此熱鬧的傳統新年，疫情 兩年多沒有回中國，現場濃濃的傳統年味正好解了無限鄉愁。

許願樹寄託人們對新年的美好希望。（記者邵敏／攝影）

當天的嘉年華活動內容豐富，除了精采的歌舞表演，寫春聯、猜燈謎、提燈籠、看舞獅等中國新年的元素一樣都不少。郭女士說，這些都是自己小時候在中國一直玩的，此番正好藉機會向出生在美國的孩子介紹這些傳統文化。虎年本命年的郭女士，還在現場領到主辦方贈送的中國結、燈籠等禮物，年幼的女兒捧著中國結十分開心。世報虎年嘉年華活動共贈送屬虎的民眾100個中國結。

來自亞凱迪亞 （Arcadia）的林女士一家也來到現場，林女士說，兩個孩子主要衝著觀看舞獅表演而來，舞獅舞龍這些節目極具東方色彩，可以滿足孩子們對中國傳統文化的想像。

「虎王」畫家何念丹在現場展出老虎畫作。（記者邵敏／攝影）

春聯是中國新年不可缺少的吉祥物，主辦方此次特意邀請書畫家在活動現場，為遊客免費書寫春聯、虎、福等吉祥字。此外，許願樹也寄託人們對新年的美好希望，在媽媽的幫助下，四歲的小女孩在紅色的卡片上畫了一個可愛的笑臉，掛在樹上，希望來年人們都能笑口常開。

現場賣螺螄粉、榨菜等小吃食品的攤位生意非常火爆。（記者邵敏／攝影）

不少華人還在現場辦置年貨，加上主辦方、攤位的諸多免費禮品，每個人都滿載而歸。現場一家賣螺螄粉、榨菜等小吃食品的攤位生意非常火爆，眾華食品CEO Simon表示，雖只是個小攤位，兩天活動的銷售額高達3000多元 ，生意非常好，感謝主辦方提供這樣一個平台。