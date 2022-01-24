我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

寫春聯、辦年貨 濃濃年味解鄉愁

記者邵敏／羅蘭岡報導
書畫家為民眾免費書寫春聯、虎、福等吉祥字，左三依次為何念丹、戴老師、孫老師。（Jennifer Liu提供）
書畫家為民眾免費書寫春聯、虎、福等吉祥字，左三依次為何念丹、戴老師、孫老師。（Jennifer Liu提供）

世界日報舉辦的「2022喜迎虎歲嘉年華」活動，23日（周日）在洛杉磯縣羅蘭岡四季廣場熱鬧進行。遠近各城市的眾多華人或呼朋喚友，或舉家前來，感受新年氣氛。寫春聯、猜燈謎、提燈籠、看舞獅、置辦年貨，傳統的新年活動這裡一樣都不少，參加活動的人們無不滿載而歸。

華人熱鬧慶虎年，年味濃濃。（記者邵敏／攝影）
華人熱鬧慶虎年，年味濃濃。（記者邵敏／攝影）

家住阿罕布拉市（Alhambra）的郭女士一早帶著女兒，到現場體驗海外華人的春節活動。移民定居已六年的郭女士興奮地說，這是第一次帶孩子在美國參加如此熱鬧的傳統新年，疫情兩年多沒有回中國，現場濃濃的傳統年味正好解了無限鄉愁。

許願樹寄託人們對新年的美好希望。（記者邵敏／攝影）
許願樹寄託人們對新年的美好希望。（記者邵敏／攝影）

當天的嘉年華活動內容豐富，除了精采的歌舞表演，寫春聯、猜燈謎、提燈籠、看舞獅等中國新年的元素一樣都不少。郭女士說，這些都是自己小時候在中國一直玩的，此番正好藉機會向出生在美國的孩子介紹這些傳統文化。虎年本命年的郭女士，還在現場領到主辦方贈送的中國結、燈籠等禮物，年幼的女兒捧著中國結十分開心。世報虎年嘉年華活動共贈送屬虎的民眾100個中國結。

來自亞凱迪亞（Arcadia）的林女士一家也來到現場，林女士說，兩個孩子主要衝著觀看舞獅表演而來，舞獅舞龍這些節目極具東方色彩，可以滿足孩子們對中國傳統文化的想像。

「虎王」畫家何念丹在現場展出老虎畫作。（記者邵敏／攝影）
「虎王」畫家何念丹在現場展出老虎畫作。（記者邵敏／攝影）

春聯是中國新年不可缺少的吉祥物，主辦方此次特意邀請書畫家在活動現場，為遊客免費書寫春聯、虎、福等吉祥字。此外，許願樹也寄託人們對新年的美好希望，在媽媽的幫助下，四歲的小女孩在紅色的卡片上畫了一個可愛的笑臉，掛在樹上，希望來年人們都能笑口常開。

現場賣螺螄粉、榨菜等小吃食品的攤位生意非常火爆。（記者邵敏／攝影）
現場賣螺螄粉、榨菜等小吃食品的攤位生意非常火爆。（記者邵敏／攝影）

不少華人還在現場辦置年貨，加上主辦方、攤位的諸多免費禮品，每個人都滿載而歸。現場一家賣螺螄粉、榨菜等小吃食品的攤位生意非常火爆，眾華食品CEO Simon表示，雖只是個小攤位，兩天活動的銷售額高達3000多元 ，生意非常好，感謝主辦方提供這樣一個平台。

華人 亞凱迪亞 疫情

上一則

陳和霞模特兒旗袍秀 曼妙吸睛

下一則

世報迎虎歲嘉年華 歌舞、舞獅助興 眾多攤位好吃好玩

延伸閱讀

世報喜迎虎歲嘉年華 歌舞昇平 舞獅助興

世報喜迎虎歲嘉年華 歌舞昇平 舞獅助興

世報嘉年華續攤 寫春聯、猜燈謎、提燈籠 華人歡慶虎年

世報嘉年華續攤 寫春聯、猜燈謎、提燈籠 華人歡慶虎年

迎虎歲嘉年華 歡樂登場年味濃

迎虎歲嘉年華 歡樂登場年味濃
看表演、迎財神 嘉年華8小時好戲連台

看表演、迎財神 嘉年華8小時好戲連台
世報虎歲嘉年華 來就送網紅美味螺螄粉

世報虎歲嘉年華 來就送網紅美味螺螄粉
陳和霞春晚班底 肚皮舞女郎吸睛

陳和霞春晚班底 肚皮舞女郎吸睛

熱門新聞

林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西達賽奈麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健。（林永健提供）

華醫打加強針 證實抗體超高 打完感覺像賽跑車

2022-01-22 02:20

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人