世報迎虎歲嘉年華 歌舞、舞獅助興 眾多攤位好吃好玩

爾灣青少年舞獅團現場表演，世界日報洛杉磯社社長于趾琴送紅包。（記者邵敏／攝影）

中國新年即將到來，在美華人 迎接虎虎生威的一年，驅逐疫情 帶來的陰影。世界日報舉辦「2022喜迎虎歲嘉年華」活動，23日第二天在羅蘭岡四季廣場熱鬧進行，活動豐富多彩，眾多攤位，各種好吃好玩、資訊類的應有盡有，民眾滿載而歸。

6呎高4呎寬，象徵虎年行大運的卡通立牌，豎立在福虎生豐打卡區，成為當天活動的熱點。（記者邵敏／攝影）

走進活動現場，一個6呎高4呎寬，象徵虎年行大運的卡通立牌，豎立在福虎生豐打卡區，人們爭相與憨態可掬的小老虎合影留念。上午10時，Danny的新年舞曲拉開當天新春活動帷幕，在歡快音樂伴隨下，廣場到處都洋溢著節日氣氛，即使戴著口罩，每個人臉上都難掩新年的喜慶，見面互祝新年好。

（視頻來源：記者邵敏）

傳統新年活動自然少不了舞龍舞獅，由五名華裔少年組成的爾灣 青少年舞獅團在清脆的鼓聲中隆重登場。一紅一黃兩隻精神抖擻的獅子，吸引所有觀眾目光，他們從舞台跳到觀眾席中，舞動著矯健步伐，與人們親密互動。主辦方、攤主、遊客給舞獅團贈送紅包，表達新年的美好祝福。

一紅一黃兩隻精神抖擻的獅子，吸引所有觀眾的目光。（記者邵敏／攝影） 由五名華裔少年組成的爾灣青少年舞獅團，在清脆的鼓聲中隆重登場。（記者邵敏／攝影）

舞獅團負責人表示，舞獅是中華傳統文化習俗之一，也是節慶不可缺少的重要節目，為了在活動中更好地展現自己，舞獅團的學生成員一直勤奮練習，克服疫情期間的種種困難。

東谷華人協會舞團現場展現優美舞姿。（記者邵敏／攝影） 東谷華人協會舞團現場展現優美舞姿。（記者邵敏／攝影）

除了舞獅團將當天上午的活動推向高潮外，東谷華人協會舞團現場表演的五個舞蹈節目，同樣讓觀眾大飽眼福。蒙古姑娘、可可托海的牧羊人、珊瑚頌、水兵舞、女人花，五支舞蹈節目各有特色，鮮艷的華服，優美的舞姿成為一道亮麗的風景線。中午，Danny So的現場演唱響徹整個活動廣場，引得不少遊客駐足，伴隨著熱烈的樂聲，人們情不自禁地舞動身姿。

爾灣俏佳人舞蹈團為大眾奉上民族舞蹈大串聯。（記者邵敏／攝影）

下午，爾灣俏佳人舞蹈團為大眾奉上民族舞蹈大串聯「龍騰虎躍慶新春」 、西部牛仔舞、雙人舞、藏族舞蹈「九寨」 四個節目，舞者們穿著五彩的華服，擺動著嬝娜的舞姿，是一場不可多見的視覺盛宴。舞蹈團成員表示，在疫情陰影的籠罩之下，希望優美的舞蹈能給華人朋友帶來新年的喜慶與溫暖，為華人社區儘一分力。

爾灣俏佳人舞蹈團為大眾奉上民族舞蹈大串聯。（記者邵敏／攝影）

除了豐富多彩的歌舞表演外，主持人倪北嘉當天在活動現場以風趣幽默的主持方式助興，在節目之間給現場觀眾贈送禮物、獎品，包括給本命年的華人贈送手工玫瑰花、燈籠、中國結等吉祥物，祝福大家在新的一年萬事如意、虎虎生威。