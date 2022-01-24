波莫那藝術區 6女性藝術家攜手辦「她語眾不同聯展」

吳芸彤（右）和其他女藝術家介紹畫展。（吳芸彤提供）

波莫那藝術區（Pomona Arts Colony）的普魯格斯畫廊（Progress Gallery）正展出「她語眾不同」（Diverse Voices of Her Words）系列藝術個展和群展，以繪畫、版畫、雕塑、陶瓷和裝置等多種藝術形式以及女性藝術家特有的靈動與優美，受到廣大藝術愛好者的喜愛和青睞。

此次與當地知名的dA藝術中心（The dA Center）聯合舉辦、共展出40多件藝術作品，由來自中國的藝術家吳芸彤（Momo Wu）策展。「女性在走向成功的同時，往往承擔更多的社會角色和責任」，吳芸彤表示，很多女藝術家也是母親、妻子和女兒，她們潛心創作的同時，面臨最大挑戰之一就是缺乏曝光機會，許多才華橫溢的女藝術家被藝術市場低估，作品難得被大眾欣賞。因此，有心為她們提供展示才華的平台，讓來自不同文化背景的藝術家們，展示對藝術的熱忱和詮釋。

作為畫廊總監和策展人，吳芸彤本身也是一位跨界藝術家，她18歲時從中國來美留學，2019年獲舊金山 藝術學院美術碩士學位，作品在卡爾斯巴德藝術博物館 、安吉利斯港美術中心、美國國際藝術博物館、舊金山女性藝術家畫廊等展出。

她創作的綜合藝術作品《錯位》，以繡滿瞭如尼文和甲骨文 詩詞的綢布做成的圓環，在山野木橋飛流直下，在小河和山間隨風飄蕩，與古老的幽靜山谷渾然天然，轟動滑雪勝地、德國小鎮Leavenworth。吳芸彤表示，作為現代現代英文和現代中文溯源的瞭如尼文和甲骨文，可以在藝術上有很好的集合，而絲綢、刺繡、竹子等濃鬱中華藝術元素，在古老的歐洲村寨，盡顯中西文化融合之美。

「她語眾不同」藝術展將持續到1月28日，地點：300 S Thomas St, Pomona, CA 91766，詳情可洽415-961-1855