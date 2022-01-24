洛杉磯聯合學區規定 即起須戴非布製口罩

洛杉磯學區自24日（周一）起，須配戴合身、帶有鼻線的非布製口罩。（LAUSD臉書）

洛杉磯 時報報導，洛杉磯學區 （LAUSD）22日發布公告，學區學生自24日（周一）開始，任何時候（包括戶外）都需配戴「合身、帶有鼻線的非布製口罩 」。

學區官員說，外科醫療用口罩或更高等級口罩都能接受，且此類口罩可應要求提供給學生。

學區發言人哈伯（Shannon Haber）說，「我們校內新冠肺炎感染率已下降，但我們繼續努力靈活的創造最安全的學習環境。」哈伯說，根據洛縣衛生局指導方針，督促人們放棄布口罩。

洛杉磯聯合學區確實允許某些患有殘疾、醫療或心理健康狀況，無法遵守規定的學生，從口罩令中豁免。

學區醫療主任Smita Malhotra談及禁止布口罩時說，「若學生擁有口罩豁免，這規定將不適用於他們，否則所有學生都需遵守新規定。」

愈來愈多洛杉磯和全州衛生官員，敦促公眾將口罩升級為外科醫療用或更高級別的口罩，如N95或KN95，理由是需要更緊密且具有增強過濾功能的口罩，防止高度傳播的新冠肺炎Omicron變種病毒。

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）本月早些時候表示，最重要的是「繼續配戴合身的口罩」，且「了解一開始可能有用的口罩，現在沒那麼有用了。」

縣衛生當局則建議將布口罩配戴在外科或更高級別口罩外層，以提高貼合度和過濾雙重保障。

衛生官員推薦具有以下特質的口罩：兩層緊密編織的棉布，第三層為不織布（nonwoven fabric），第三層可加入口罩過濾器合成纖維織物（synthetic fabric），例如聚丙烯（polypropylene）；上頭有鼻線，壓緊減少鼻子周圍的空隙；使用環繞頭部可調節的耳掛或帶子，減少臉部周圍空隙。