方樹強代表華人 或激進左派？

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)、前州眾議員伍國慶(Mike Eng)，22日為代表民主黨 參加第49選區州眾議員補選的方樹強(Mike Fong)背書。49選區是加州華人 最密集的地區，方樹強必須先嚴肅面對49選區華人最關切的三項重大議題，否則華人的票恐怕很難投下去。

方樹強是民主黨進步派(Progressive Democrat)的成員，而進步派正是民主黨內激進左派的代表。方樹強曾在競選網站上明白宣示，他為進步派政策而奮戰(has fought for progressive policies)，如果方樹強當選州眾議員，是否將繼續支持進步派的治政理念，引起不少選民疑慮。對49選區華人而言，目前最關切的進步派政綱包括以下三項：

第一，進步派多年來結合外圍團體，一直試圖推翻1996年加州選民通過的209號提案，禁止加州公立大學以族裔和血統，作為錄取條件之一。他們從2012年起陸續發動SCA-5提案、AB1726法案、ACA-5提案、第16號提案，許多華人對此強烈反感，尤其2014年全加州亞裔大團結，近8萬人連署並在各地發動示威，逼得民主黨暫時撤下SCA-5，但進步派卻在2020年以第16號提案借屍還魂，幸好遭到多數加州選民否決。多數華人爭的是，憑自己的實力而非族裔血統，進入理想的大學。

目前加大與州大都已宣布不再審查SAT分數，未來大學入學錄取標準變得更加「彈性」，如果進步派再捲土重來，將族裔與血統作為錄取標準之一，絲毫不令人意外，因此方樹強必須明確表達自己未來的立場。

第二，進步派近來的另一項「傑作」是通過SB57號法案，在洛杉磯和舊金山等城市設立政府資助的「安全毒品注射站」，醫護社工在現場提供戒毒指引、清潔設備，但講白了就是讓癮君子可以「合法」吸毒，以減少吸毒過量導致死亡。目前該法案已由州參會通過，送往州眾會審查，如果方樹強當選就會投下一票。因此他有責任先告訴選民，他是否支持設置毒品注射站。

第三，進步派最惡名昭彰的「政績」是在2014年，以化身為「安全鄰里與學校提案」之名，矇騙選民通過第47號提案，也就是現在大家深受其害，偷盜價值950元以下財物免坐牢的法律。進步派善門大開的結果是財產犯罪大增，歹徒知道犯了罪也不會被懲罰，警察也懶得抓，民眾覺得越來越不安全。

而進步派大將47號提案的作者、現任洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)，正面臨被罷免的挑戰。因此方樹強必須告訴選民，他是否仍支持47號提案，而且未來也不需修改，讓偷盜950元以下財物的宵小繼續逍遙法外。

方樹強身為民選官員和民主黨員，當然有權利支持他認為正確的政策理念，無論他的立場為何，我們都理解並尊重。同樣地，身為選民，與其看著空洞的政見，我們更有權利清楚知道，方樹強對上述三項政策的明確立場，以作為投票的依據。