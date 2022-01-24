我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

方樹強代表華人 或激進左派？

洛城新語

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)、前州眾議員伍國慶(Mike Eng)，22日為代表民主黨參加第49選區州眾議員補選的方樹強(Mike Fong)背書。49選區是加州華人最密集的地區，方樹強必須先嚴肅面對49選區華人最關切的三項重大議題，否則華人的票恐怕很難投下去。

方樹強是民主黨進步派(Progressive Democrat)的成員，而進步派正是民主黨內激進左派的代表。方樹強曾在競選網站上明白宣示，他為進步派政策而奮戰(has fought for progressive policies)，如果方樹強當選州眾議員，是否將繼續支持進步派的治政理念，引起不少選民疑慮。對49選區華人而言，目前最關切的進步派政綱包括以下三項：

第一，進步派多年來結合外圍團體，一直試圖推翻1996年加州選民通過的209號提案，禁止加州公立大學以族裔和血統，作為錄取條件之一。他們從2012年起陸續發動SCA-5提案、AB1726法案、ACA-5提案、第16號提案，許多華人對此強烈反感，尤其2014年全加州亞裔大團結，近8萬人連署並在各地發動示威，逼得民主黨暫時撤下SCA-5，但進步派卻在2020年以第16號提案借屍還魂，幸好遭到多數加州選民否決。多數華人爭的是，憑自己的實力而非族裔血統，進入理想的大學。

目前加大與州大都已宣布不再審查SAT分數，未來大學入學錄取標準變得更加「彈性」，如果進步派再捲土重來，將族裔與血統作為錄取標準之一，絲毫不令人意外，因此方樹強必須明確表達自己未來的立場。

第二，進步派近來的另一項「傑作」是通過SB57號法案，在洛杉磯和舊金山等城市設立政府資助的「安全毒品注射站」，醫護社工在現場提供戒毒指引、清潔設備，但講白了就是讓癮君子可以「合法」吸毒，以減少吸毒過量導致死亡。目前該法案已由州參會通過，送往州眾會審查，如果方樹強當選就會投下一票。因此他有責任先告訴選民，他是否支持設置毒品注射站。

第三，進步派最惡名昭彰的「政績」是在2014年，以化身為「安全鄰里與學校提案」之名，矇騙選民通過第47號提案，也就是現在大家深受其害，偷盜價值950元以下財物免坐牢的法律。進步派善門大開的結果是財產犯罪大增，歹徒知道犯了罪也不會被懲罰，警察也懶得抓，民眾覺得越來越不安全。

而進步派大將47號提案的作者、現任洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)，正面臨被罷免的挑戰。因此方樹強必須告訴選民，他是否仍支持47號提案，而且未來也不需修改，讓偷盜950元以下財物的宵小繼續逍遙法外。

方樹強身為民選官員和民主黨員，當然有權利支持他認為正確的政策理念，無論他的立場為何，我們都理解並尊重。同樣地，身為選民，與其看著空洞的政見，我們更有權利清楚知道，方樹強對上述三項政策的明確立場，以作為投票的依據。

華人 加州 民主黨

上一則

洛杉磯聯合學區規定 即起須戴非布製口罩

下一則

留學生PCR假陽 4萬元機票作廢無法返中

延伸閱讀

留多少算多少…拜登放棄重建法案拚全過 不當磋商角色

留多少算多少…拜登放棄重建法案拚全過 不當磋商角色
加州迪士尼春節慶典登場 呈現與病毒共處景象

加州迪士尼春節慶典登場 呈現與病毒共處景象
密州參議會立法禁授批評種族理論 14非裔議員退席抗議

密州參議會立法禁授批評種族理論 14非裔議員退席抗議

非公民投票法案惹議 市選舉局要求州府審查

非公民投票法案惹議 市選舉局要求州府審查
雨雪未全解旱 多數水庫低於歷史水平 加州促繼續節水

雨雪未全解旱 多數水庫低於歷史水平 加州促繼續節水
方樹強參選加州49選區眾議員 趙美心、伍國慶背書

方樹強參選加州49選區眾議員 趙美心、伍國慶背書

熱門新聞

林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西達賽奈麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健。（林永健提供）

華醫打加強針 證實抗體超高 打完感覺像賽跑車

2022-01-22 02:20

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人