加州州大反歧視 納入達利人 幕後推手：下一步要立法保障

帕利亞2021年受訪時的檔案照。（美聯社）

戴維斯加大（UC Davis）2021年底率先將種姓制度下的達利人（Dalit，原意為賤民）列為歧視 保護族群，因為校內南亞學生眾多。今年開始，加州 州大（Cal State）增修校規時，決定23個校區的反歧視規定，都納入達利人族群。

幕後推手之一是東灣州大（Cal State East Bay）的畢業生，現為社工師的帕利亞（Prem Pariyar），當戴維斯加大保護對象納入達利人時，他說希望州大也納入；現今州大納入，他說下一步要讓加州立法保障達利人。他說，州大的認定是很大的進步，但對達利人的保障還不夠。

事實上，許多南亞國家都已經立法禁止，再以種姓制度下的階級區分合理化歧視或攻擊行為。但是美國很多南亞移民是達利人或其後代，在美國反而受到長期受到不當對待。來自尼泊爾的帕利亞說，他一直以為離開尼泊爾就能擺脫達利人的束縛，但事實不然，美國校園與鄰里間還是充滿著對達利人的歧視。

倡議團體Equality Lab在2016年對1500名南亞裔 學生的調查發現，三分之一的達利人念書時碰過歧視行為，三分之二的達利人工作後碰到歧視。因此，Equality Lab稱讚州大的認定為歷史性的創舉，並希望加州其他院校都跟進。

一位因為遭到肉搜而要求匿名的學生「班加」表示，她因為屬於低階種姓，因此除了遭到排擠與羞辱外，連社團活動、舞蹈團體、社交平台都不能參加。她說，「這些人太過惡毒，說我們既髒又笨，如果沒有反歧視保護，真的不知道怎麼過活」。

正因為如此，帕利亞在這次接受洛杉磯時報訪問時強調，他會與Equality Labs等倡議團體合力推動立法進程，讓加州議會通過保障達利人的法案。帕利亞另外表示，他還將推動大學院校增加種姓相關課程，並為弱勢種姓提供獎學金或研究金。