源自巴沙迪那 為起司漢堡慶生 40家餐廳23~28日優惠

巴沙迪那23日起舉行起司漢堡周，以慶祝起司漢堡的誕生。（KTLA）

KTLA電視台報導，相信很多人不知道，起司漢堡（cheeseburger）發源地，是華裔 聚集的巴沙迪那。當地自23日起，以特別菜單和美味優惠舉行起司漢堡周，以慶祝這道大受歡迎食物的「生日」。

根據現代巴沙迪那歷史學家說法，起司漢堡是1924年1月，在巴沙迪那一位名叫斯特恩伯格（Lionel Clark Sternberger）的16歲快餐店小廚師發明的。那裡甚至還有一塊紀念匾額，標誌著這個歷史遺跡。

巴沙迪那商會（Pasadena Chamber of Commerce）表示，「1924年，正如傳說中的那樣，十多歲的斯特恩伯格，在其父親位於科羅拉多大道上路邊攤位The Rite Spot，燒焦了一塊漢堡肉餅的一側。」「他沒有扔掉這個燒焦的漢堡，而是用一塊起司覆蓋上，以掩蓋自己錯誤，並把它端給了一位顧客。」

為了紀念這位天才斯特恩伯格，該市40家餐廳、漢堡和餐館，從23日（周日）到28日（周五）提供招牌漢堡、特別創意和超值優惠。民眾可上https://www.pasadenarestaurantweek.com/restaurants/找尋相關資訊。