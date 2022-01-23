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看表演、迎財神 嘉年華8小時好戲連台

記者楊青／羅蘭岡報導

虎虎生風迎虎年，皆大歡喜度新春。爲期兩天的世界日報「喜迎虎歲嘉年華」1月22（周六）第一天好戲連台，來自南加各地民眾在羅蘭岡四季廣場（Seasonal Place）歡聚一堂，辦年貨、看表演、迎財神、拿禮物，喜迎中國農曆新春。

世界日報每年在蒙特利公園市嘉偉大道舉辦規模盛大的春節活動，今年首度改在羅蘭岡四季廣場舉辦，華洋民眾熱情依舊，慶祝農曆新年人潮如湧。

搭建在年貨和美食一條街中的舞臺，連續八小時精彩紛呈，各種唱歌、民族舞蹈、中國功夫、舞龍舞獅，還有時裝秀、歌舞秀、瑜伽表演，不斷贏得台下掌聲。嘉年華特設的民俗區，是最有年味和風情的地方，南加州多位書法大師現場寫春聯，財神爺現場送福袋，畫虎大師何念丹現場展出虎年畫作，玄學大師李秉信現場解讀虎年運勢，還有中國水墨現場演示，石上畫畫，手工中國結。旁邊，為孩子們量身定做的遊戲區，傳統的新年打彈珠和手工製作，孩子們玩得開心，家長們買得放心。

由商家組成的「年貨大街」，從年貨、零食、南北乾貨、流行厨房炊具到鮮花、盆景、菜苗、果樹，應有盡有，多家倉儲公司傾囊而出，小背包、棉襖、帽子、圍巾等生活用品年底清倉大甩賣，不少民眾小逛一圈，已滿載而歸。

嘉年華會23日星期天還有一天，上午從10點至傍晚6點，免費入場，免費停車，免費春聯，免費防疫面罩。

南加 羅蘭岡 世界日報

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