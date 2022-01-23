南加元宵燈節「閃耀X我的文化」 藝術展徵求作品

今年元宵燈節(Lantern Festival)訂於2月26日在橙縣塞格斯仲音樂廳恢復舉行，主辦單位南海岸中華文化中心及太平洋交響樂 團特別推出「閃耀X我的文化」為主題的藝術展，徵求油畫、素描、攝影 及數碼作品，入選作品將在元宵燈節中展出，希望人人都有機會重拾創作的樂趣，用藝術打破文化隔閡，消弭誤解與歧視。

當今人身處多元文化的世界中，每個文化都有其獨特之處，都值得被了解和尊重。本次藝術展的活動主旨是鼓勵社區不同族裔，藉由藝術媒介呈現個人心中所自豪的文化，積極表達、發揚自己的族群文化，同時也幫助週邊的人去理解他人的文化，進而建立跨文化理解的渠道，共同打造互相尊重的和諧社會。主辦單位鼓勵參加者根據主題發揮創意，例如：你最喜愛的文化傳統、你想介紹給大家的文化傳統、你對文化認同的詮釋、如何傳遞文化及傳統的故事。

凡是南加州 居民，不分族裔、年齡，均可參加「閃耀X我的文化」藝術展甄選，油畫、素描、攝影等作品以18吋乘24吋為限，參加甄選的作品以JPEG檔案提交，前三名的作品將可獲得太平洋交響樂團專場門票，及200美元獎金。

提交參選作品截止日期是2月10日下午5時（太平洋時間），請提供作者姓名、地址、電郵、電話、年齡、作品名稱、作品簡介、完成年份、作品尺寸及展示要求（展示架或螢幕），連同作品電子檔電郵至[email protected]。