加州華人企管線上講座 詳解勞工、稅法、新冠、商機

掃描二維碼馬上報名講座。（華興保險）

多年來致力於服務社區的華興保險 ，本月底舉辦「2022加州 華人企業管理與發展線上年會」，從勞工 法、稅法、新冠新常態、新商機四個領域，整合最强師資為企業雇主、人事、財務等高級經理，帶來最新資訊。同時也為各公司行號免費提供最新2022勞工法海報。

此次是華興保險連續第15年舉辦開年企業講座，從1月24日起至2月7日舉辦10+場線上講座。年會邀請到資深律師、會計師、理財顧問等專家，以及國稅局、勞工局、Cal/OSHA等政府部門代表，還有國會議員金映玉(Young Kim)、國會議員朴銀珠(Michelle Steel)、加州財務長馬世雲(Fiona Ma)、加州眾議員陳立德(Phillip Chen)、洛杉磯郡委員會主席Hilda L Solis、亞凱迪亞副市長及知名律師鄭博仁（Paul Chang）等出席。

年會上將針對雇主最關心的話題展開講解和分析，場次如下（講座透過ZOOM舉行，時間均爲10:30AM）：

1/24（一）新冠下的商業訴訟趨勢和案例評析（國語）員工感染新冠？勞工保險報備要點（國語）

1/25（二）2022年雇主必知最新勞工法法規（粵語）

1/26（三）公司2022稅務規劃重點（國語）

1/27（四）新冠疫情下的企業稅務規劃（國語）

2/1（二）CalSavers加州退休金儲蓄計劃介紹（國語）

2/1 SBA聯邦小企業局對企業的補助和扶持

2/2（三）2022年最新勞工法法規及企業雇主常見訴訟（國語）

2/3（四）如何構建嚴謹的人事系統，避免勞工訴訟（國語）

2/7 （一）IRS國稅局最新公司稅務資訊（英語配CPA中文講解）

華興保險總裁張國興表示，今年因應疫情不實體群聚，採用線上方式，希望為加州華人業者提供學習和交流的平台，為2022事業發展注入滿滿能量。

掃描二維碼馬上報名講座，或索取最新勞工法海報，更多活動詳情可參考華興保險官方網站 www.kcal.net 或致電 626-333-1111洽詢。