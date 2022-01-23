野外射擊比打靶場更狂野 華人槍手最愛

野外射擊。（記者高梓原／攝影）

美國槍文化十分發達，華人 愛槍人士有不少，對於一些老槍來說普通打靶場已不過癮。近日，南加州 有三、五華人結伴去野外荒地射擊，在這裡沒了普通靶場的諸多限制，手槍、霰彈槍輪番上陣，在野外環境中一陣槍林彈雨，實在過癮。

影音來源：記者高梓原

南加 華人槍友鹿先生介紹說，前幾天與朋友驅車來到聖伯納汀諾縣的Barstow市附近打槍，作為一名射擊新手，他還是第一次知道可以在野外自由打槍。從羅蘭岡（Rowland Heights）出發開車約兩個小時，就可以到達Barstow。

路邊被打成「蜂窩煤」的汽油桶。（記者高梓原／攝影）

槍聲不斷 打靶場滿地彈殼

鹿先生說，Barstow荒地顯然已成為射擊愛好者們的天堂，這片荒蕪人煙的地區隔三差五就可看見有人在射擊，一路上開進去，到處都是槍擊後留下的滾滾煙塵，槍響不斷。猛然間，還以為身處中東戰場，一路上滿地都是彈殼，還有被打成「蜂窩煤」的汽油桶和千瘡百孔的鐵片。鹿先生說，一般來此打靶的人開的都是越野級別的車子，當天他與朋友開的兩輛皮卡車經過改裝，安裝了野地輪胎，調適了減震，其中一輛皮卡的主人斥資10萬元改裝。

華人自備槍枝到野外射擊。（記者高梓原／攝影）

戴好耳罩 火藥味讓人亢奮

鹿先生和朋友當天買了兩個鋼靶子，放在100碼和200碼處作為射擊目標，再在附近放上小桌子和沙灘椅。當天帶去的傢伙有AR、AK、手槍、霰彈槍，還有幾千發子彈。鹿先生提醒說，打槍一定要戴好耳罩，不然耳朵會很不舒服。「砰砰砰」的槍擊聲加上子彈擊中靶子的聲音，聞著火藥味，讓人熱血澎湃。鹿先生說，「可能從兒時開始，喜歡玩槍對男生來說，似乎是與生俱來的。」

一天下來，幾千發子彈也被消耗得差不多了。中間休息時還可以來頓自製野外小燒烤，將從好市多買來的牛肋眼肉切成小塊串起來，再架起爐子烤，撒上孜然、辣椒粉，十分美味。

遵守用槍規則 避免被流彈打傷

在加州，對民眾用槍枝有諸多限制，如槍托不能伸縮，彈夾只有十發子彈等，而在一般打靶場，連續發兩次子彈也會被教練員警告。而野外打靶自由度就比較高，也不用排隊，沒有一般打靶場的條條框框，但是仍要注意安全。另一位野外打靶愛好者曹先生說，首先一定要安全用槍，遵守用槍規則；其次，荒地打靶的人不少，在換靶的時候要互相提醒一下，避免被流彈打傷。此外，如果開得再往裡一點或人少的地方，可能會碰上幫派來搶子彈和槍，此前他與朋友就遇到過一次。

Barstow的野外打槍地點為Hodge Road，29980 Hodge Rd, Apple Valley, CA 92307。感興趣的民眾值得一去。