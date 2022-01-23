方樹強參選加州49選區眾議員 趙美心、伍國慶背書

國會眾議員趙美心（Judy Chu）（右）、加州上訴委員會委員伍國慶（Mike Eng）（左）為方樹強背書。（記者王若然／攝影）

加州 49區眾議員 民主黨華裔候選人方樹強（Mike Fong）、國會眾議員趙美心（Judy Chu）、加州上訴委員會委員伍國慶（Mike Eng）22日舉辦記者會，除了為方樹強競選背書，還督促該選區選民積極行使投票權。

方樹強是本次加州49選區眾議員民主黨候選人，其競爭對手只有共和黨候選人布林克(Burton Brink)。趙美心和伍國慶都曾任職加州眾議員。趙美心說，「49選區的選舉意義重大，我們必須選出一位可以代表社區，可以提升學校，創造工作機會，提升空氣、水源品質，保證社會安寧的候選人。」她表示，方樹強是她在此次選舉中唯一支持的候選人，方樹強的從政經驗豐富，選民基礎深厚。

伍國慶也表示，方樹強是此次選舉的最佳人選，他過去對社區的貢獻以及獨一無二的從政經驗，讓他成為聖蓋博谷的最佳代表。

方樹強表示，如果當選加州眾議員，會努力提高當地的學校質量，創造更多工作機會，幫助本地企業成功，確保每個居民都有平等的醫療權利，並提升社區治安環境。

原加州49區眾議員周本立（Ed Chau）獲加州州長任命為洛杉磯縣高等法院法官，其職缺將於2月15日舉行特別選舉。目前該選區居民都應該收到了紙製選票，民眾最遲應在2月15日前寄出或投放在選票箱裡。伍國慶在當天的記者會上示範了如何填寫選票。他說，選票上將只有兩位候選人的名字，選好後需要簽名再放到附贈的回郵信封中，無需貼郵票可直接郵寄。

方樹強是阿罕布拉市居民和洛杉磯社區學院學區理事會理事，他致力於增加學生的高等教育求學機會，並在洛市九所社區學院推展勞動力職業培訓。他還是公共廣播電視網南加州亞太裔社區委員會成員和洛杉磯加大 （UCLA）亞太裔校友會主席。