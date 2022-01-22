中美會計師協會 今明線上解惑稅務問題
中美會計師協會協同國稅局及各界精英，將在1月22日和23日帶來兩場新春免費線上專業演講會，為大家分享關心的稅務熱門話題。
中美會計師協會邀請包括國稅局專員，會計師，律師，房地產專家，理財專家，醫師在內的各路精英，舉辦年度線上講座，分享各種大家關心的話題。線上講座為期兩天。講題內容豐富，覆蓋多個領域，包括2022年稅務趨勢、報稅小貼士、稅務刑事調查，常見稅務欺詐，身分盜竊分析、新老移民最近面臨的稅務審計案例、新形勢下高淨值人群財富管理黃金指南，2022年美國房產趨勢分析、新老移民海外資產申報、退休金計畫的比較和分析、2022年房貸補助、加州政府8萬美元的房貸新補助，如何申請？如何處理疫情期間欠下的房租？資本利得稅的延稅免稅策略、炒股怎樣合理避稅？
議題還包括2022年房貸補助，另外專業醫師也會現場幫大家解惑答疑最新疫情發展趨勢。這次演講會講員陣容強大，包括國稅局三名講員在內的17名講員將會分享他們的專業知識，給大家帶來最新最關心的信息。
講座時間22日(周六)上午11時至下午1時30分，23日(周日)下午2時到4時30分。
Zoom Meeting線上註冊鏈接https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZuznxJQOSeGIGk1VjbKGJA
上一則
華男工作室午夜遭賊砸玻璃闖入 攝影器材被偷損失3萬
下一則
FB留言