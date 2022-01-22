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中美會計師協會 今明線上解惑稅務問題

記者張宏／洛杉磯報導
中美會計師協會協同國稅局及各界精英將帶來兩場新春免費線上專業演講會。（主辦方提供）
中美會計師協會協同國稅局及各界精英將帶來兩場新春免費線上專業演講會。（主辦方提供）

中美會計師協會協同國稅局及各界精英，將在1月22日和23日帶來兩場新春免費線上專業演講會，為大家分享關心的稅務熱門話題。

中美會計師協會邀請包括國稅局專員，會計師，律師，房地產專家，理財專家，醫師在內的各路精英，舉辦年度線上講座，分享各種大家關心的話題。線上講座為期兩天。講題內容豐富，覆蓋多個領域，包括2022年稅務趨勢、報稅小貼士、稅務刑事調查，常見稅務欺詐，身分盜竊分析、新老移民最近面臨的稅務審計案例、新形勢下高淨值人群財富管理黃金指南，2022年美國房產趨勢分析、新老移民海外資產申報、退休金計畫的比較和分析、2022年房貸補助、加州政府8萬美元的房貸新補助，如何申請？如何處理疫情期間欠下的房租？資本利得稅的延稅免稅策略、炒股怎樣合理避稅？

議題還包括2022年房貸補助，另外專業醫師也會現場幫大家解惑答疑最新疫情發展趨勢。這次演講會講員陣容強大，包括國稅局三名講員在內的17名講員將會分享他們的專業知識，給大家帶來最新最關心的信息。

講座時間22日(周六)上午11時至下午1時30分，23日(周日)下午2時到4時30分。

Zoom Meeting線上註冊鏈接https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZuznxJQOSeGIGk1VjbKGJA

國稅局 疫情 移民

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