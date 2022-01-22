中文課有特色 「新東方」進軍美國 適合青少年在線學習

比鄰中文CEO喬蕾。（比鄰中文提供）

中國教育 培訓品牌巨頭新東方去年在「雙減」政策下遭遇巨大打擊，幾乎關閉了所有中國國內的K-9義務教育（幼兒園至初中三年級）線上、線下培訓項目。然而這並未讓新東方停下在教育界的耕耘，工作重心迅速轉向其他教育產品和服務，其中就包括海外中文市場的發展。

新東方旗下的「比鄰中文Blingo」為包括美國在內的全球3至15歲華裔 青少兒提供線上中文學習課程。比鄰中文CEO喬蕾介紹說，比鄰中文衍生於「新東方比鄰外教」，後者成立於2017年，當時主要為國內青少年提供在線小班外教服務。喬蕾說，當時平台在短短幾年時間發展到有2000多個英文外教授課，21萬學員上課。但是去年遇到國家「雙減」政策，即減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，不允許外教再教授中國小孩課程，因此去年8月，「新東方比鄰外教」轉型為「比鄰中文Blingo」，客戶群體面向海外學習中文的青少年。

「比鄰中文Blingo」是海外小孩學習中文的線上系統，由高素養的中文教師為孩子帶來一對一培訓。每一位老師都經過了層層篩選，多輪培訓，通過考核後才可上崗。每位老師都持有漢語教師證書/國內教師資格證書，本科或以上學歷，平均教齡五年。

喬蕾介紹說，雖然在去年8月快速實現轉型，但新東方在海外中文教育方面已經有多年經驗，再加上平台經過20多萬孩子的學習反饋，逐漸發展成熟，目前「比鄰中文Blingo」可以為青少年提供成熟的在線中文教育。

在加州，很多家長會將小孩送至當地的中文學校學習中文。喬蕾說，與實體班級授課相比，「比鄰中文Blingo」有其自身優勢。首先，「比鄰中文Blingo」採用一對一授課模式，老師針對每個學生的特點進行教學，課前、課後作業和活動會根據孩子上課時的學習水平調整。此外，平台的中文教材也會每三個月更新和優化，這是紙質課本所不及的。

喬蕾介紹說，在疫情好轉後，有計畫讓新東方創始人俞敏洪老師到美國為華人 家長演講，並且爭取與當地學校合作，爭取線下教育的支持。在課程體系方面，目前平台主要先把海外華人市場打透，把已有項目做精、做透，做出口碑，未來業務會增加繁體中文、成年中文學習，針對不同中文基礎孩子的教學等業務。

喬蕾對於海外華裔孩子學習中文，他認為主要有幾點挑戰。他說自己的小孩也曾在美國生活過，他認為國外讓孩子說中文的環境實在有限，甚至不如中國國內孩子學習英文的環境。例如國內孩子學英文，從小學一年級開始，隨著升級英文學習也有了分級，逐步提高英文能力，在美國，孩子學中文的分級就沒有這麼完善的體系。

此外，在中國大力鼓勵孩子說英文，在國外，少有鼓勵普遍說中文的意識。孩子在主流學校說中文的機會少，學得慢，隨著年齡增長，錯失學習機會。此外，海外華人家長常常用學習英文的方式教育孩子學習中文，其實兩者有很大區別。學習中文要聽說讀寫同步進行，很多華人家長在孩子學習中文之初只注重聽和說，等孩子長大讀寫就很難跟上，一開始不正確的教導方式會導致孩子失去學習興趣，錯失學習機會。他說，中文是象形文字，聽說讀寫不能分開。相比之下，英文則可以先從聽說抓起，再教會他們讀寫。

比鄰中文目前通過軟體授課，可手機或電腦端的Apple Store或Google Play搜索「Blingo比鄰中文」即可安裝。比鄰中文網站為https://www.blingo.vip/，相關資訊也可關注其微信公眾號：「新東方比鄰中文」，上面有包括美國地區的線下資訊活動及公開課、直播等訊息。