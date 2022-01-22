我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印人1家凍死 駭人事件曝光 偷渡路凶險重重

美暫停中國4家航空公司44航班 中駐美使館：非常不合理

中文課有特色 「新東方」進軍美國 適合青少年在線學習

記者王若然╱洛杉磯報導
比鄰中文CEO喬蕾。（比鄰中文提供）
比鄰中文CEO喬蕾。（比鄰中文提供）

中國教育培訓品牌巨頭新東方去年在「雙減」政策下遭遇巨大打擊，幾乎關閉了所有中國國內的K-9義務教育（幼兒園至初中三年級）線上、線下培訓項目。然而這並未讓新東方停下在教育界的耕耘，工作重心迅速轉向其他教育產品和服務，其中就包括海外中文市場的發展。

新東方旗下的「比鄰中文Blingo」為包括美國在內的全球3至15歲華裔青少兒提供線上中文學習課程。比鄰中文CEO喬蕾介紹說，比鄰中文衍生於「新東方比鄰外教」，後者成立於2017年，當時主要為國內青少年提供在線小班外教服務。喬蕾說，當時平台在短短幾年時間發展到有2000多個英文外教授課，21萬學員上課。但是去年遇到國家「雙減」政策，即減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，不允許外教再教授中國小孩課程，因此去年8月，「新東方比鄰外教」轉型為「比鄰中文Blingo」，客戶群體面向海外學習中文的青少年。

「比鄰中文Blingo」是海外小孩學習中文的線上系統，由高素養的中文教師為孩子帶來一對一培訓。每一位老師都經過了層層篩選，多輪培訓，通過考核後才可上崗。每位老師都持有漢語教師證書/國內教師資格證書，本科或以上學歷，平均教齡五年。

喬蕾介紹說，雖然在去年8月快速實現轉型，但新東方在海外中文教育方面已經有多年經驗，再加上平台經過20多萬孩子的學習反饋，逐漸發展成熟，目前「比鄰中文Blingo」可以為青少年提供成熟的在線中文教育。

在加州，很多家長會將小孩送至當地的中文學校學習中文。喬蕾說，與實體班級授課相比，「比鄰中文Blingo」有其自身優勢。首先，「比鄰中文Blingo」採用一對一授課模式，老師針對每個學生的特點進行教學，課前、課後作業和活動會根據孩子上課時的學習水平調整。此外，平台的中文教材也會每三個月更新和優化，這是紙質課本所不及的。

喬蕾介紹說，在疫情好轉後，有計畫讓新東方創始人俞敏洪老師到美國為華人家長演講，並且爭取與當地學校合作，爭取線下教育的支持。在課程體系方面，目前平台主要先把海外華人市場打透，把已有項目做精、做透，做出口碑，未來業務會增加繁體中文、成年中文學習，針對不同中文基礎孩子的教學等業務。

喬蕾對於海外華裔孩子學習中文，他認為主要有幾點挑戰。他說自己的小孩也曾在美國生活過，他認為國外讓孩子說中文的環境實在有限，甚至不如中國國內孩子學習英文的環境。例如國內孩子學英文，從小學一年級開始，隨著升級英文學習也有了分級，逐步提高英文能力，在美國，孩子學中文的分級就沒有這麼完善的體系。

此外，在中國大力鼓勵孩子說英文，在國外，少有鼓勵普遍說中文的意識。孩子在主流學校說中文的機會少，學得慢，隨著年齡增長，錯失學習機會。此外，海外華人家長常常用學習英文的方式教育孩子學習中文，其實兩者有很大區別。學習中文要聽說讀寫同步進行，很多華人家長在孩子學習中文之初只注重聽和說，等孩子長大讀寫就很難跟上，一開始不正確的教導方式會導致孩子失去學習興趣，錯失學習機會。他說，中文是象形文字，聽說讀寫不能分開。相比之下，英文則可以先從聽說抓起，再教會他們讀寫。

比鄰中文目前通過軟體授課，可手機或電腦端的Apple Store或Google Play搜索「Blingo比鄰中文」即可安裝。比鄰中文網站為https://www.blingo.vip/，相關資訊也可關注其微信公眾號：「新東方比鄰中文」，上面有包括美國地區的線下資訊活動及公開課、直播等訊息。

比鄰中文採用一對一小班授課模式。（比鄰中文提供）
比鄰中文採用一對一小班授課模式。（比鄰中文提供）

教育 華人 華裔

上一則

分分鐘做好菜／20分鐘煮咖喱雞 一吃上癮

下一則

華人企業管理與發展缐上年會 1/24起舉辦

延伸閱讀

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死
遣返無證客 拜登沿用川普手段 拿防疫辯護

遣返無證客 拜登沿用川普手段 拿防疫辯護
阿根廷疫情加劇 美國改列高風險：不要去旅行

阿根廷疫情加劇 美國改列高風險：不要去旅行
烏俄要開戰了？彭博：美國考慮將外交官家屬撤離烏克蘭

烏俄要開戰了？彭博：美國考慮將外交官家屬撤離烏克蘭
反制禁航 美暫停中國4家航空公司44航班

反制禁航 美暫停中國4家航空公司44航班
世說新聞／美國放炮難 華人荒野開槍慶新年

世說新聞／美國放炮難 華人荒野開槍慶新年

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
各行各業仍在高呼「招不到工」或「找人困難」；讓人不禁感到困惑，人都去了哪裡。

世說新聞／百業招工難 人都在這賺大錢

2022-01-14 16:22

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報