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賴清德1/25清晨抵洛 僑胞準備包車歡迎

記者謝雨珊／洛杉磯報導
賴清德抵洛後將在好萊塢希爾頓飯店休息。（本報檔案照）
賴清德抵洛後將在好萊塢希爾頓飯店休息。（本報檔案照）

中華民國副總統賴清德將代表蔡英文總統出席宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，過境美國洛杉磯舊金山。據南加州僑界消息，賴清德將於美西時間1月25日清晨抵達洛杉磯，並預計下榻好萊塢希爾頓飯店（Hilton Los Angeles/Universal City)，南加州僑界打算在清晨5時集合，一起坐巴士到希爾頓飯店戶外等候迎接；據悉，這是賴清德唯一在洛杉磯的公開行程，沒有僑宴，其他在地活動都以線上方式進行。

僑界目前安排兩輛巴士，每輛有60個座位，但防疫考量只坐45人。乘客必須出示疫苗注射證明，並全程配戴口罩。目前發車地點分別為台灣會館及洛僑中心，歡迎有興趣僑胞自行開車，於25日上午6時15分左右到場。

一位不具名的僑領表示，為疫情沒有僑宴，令人失落難過，但願歡迎賴副總統抵達洛杉磯。由於這是府方特例公開的唯一活動，許多僑胞自動自發，將在一大清早開車去迎接副總統，「我知道現場也不能跟副總統握手，但在現場跟他揮揮手也不錯」，希望屆時能讓賴清德感受洛杉磯僑胞熱情的能量。

根據總統府發言人張惇涵表示，賴清德率領的特使團將於台灣時間1月25日啟程，去程將在洛杉磯停留一晚，於1月27日轉赴宏都拉斯訪問，返程則訂於1月29日經舊金山停留一晚，全團預計於1月30日晚間返抵台灣。駐美代表處及相關駐處在特使團過境美國期間，將安排賴清德與美國政要進行通話或視訊會議，同時也會和洛杉磯及舊金山的僑界領袖進行視訊互動。本報記者詢問駐洛杉磯經文處有關賴清德在洛杉磯與僑領的視訊互動消息，經文處證實賴清德確實將與僑領線上視訊，但這場視訊會議不公開。

賴清德目前打了兩針疫苗，台灣外交部已經與美方專案協調，確定賴清德不需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

中華民國副總統賴清德將於1月25日清晨抵達洛杉磯。（本報檔案照）
中華民國副總統賴清德將於1月25日清晨抵達洛杉磯。（本報檔案照）

賴清德 洛杉磯 舊金山

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