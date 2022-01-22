洛縣住院人數減 確診日增逾4萬

洛縣住院人數減少，確診依然多。（Getty Image）

洛杉磯縣新冠感染者住院人數21日有所下降，但ICU（加護病房）病人有所增加。洛縣 當天又有超過4萬人確診，以及65例新增死亡案例，但相較前一天的102人死亡病例大幅度下降。

根據加州衛生局的數據，洛縣21日有4792名住院病人，比前一天4814人有所下降。當天ICU病人有740人，比前一天的723人略有增加。

洛縣衛生局官員認為，死亡病例數字相較住院人口數字有延後性，意味著死亡數字高峰將在住院人數高峰後的幾周出現。目前洛縣累積新冠肺炎死亡人數為2萬8346人。

洛縣當天新增確診4萬3091人，迄今洛縣累積有242萬8744人確診。日均新冠確診率較穩定，為17.8%。

洛杉磯縣衛生局局長費若繼續鼓勵民眾接種疫苗 。她說，沒有接種疫苗的民眾與接種疫苗的民眾相比，感染新冠病毒的概率增加兩倍，比接種了加強針的民眾風險高四倍，以後住院的風險高20倍。

費若說，雖然有很多人在感染了新冠後症狀很輕，但還是有人得重症。一項南加州大學 的研究顯示，如果洛縣符合打疫苗資格的每位居民都打了疫苗，過去六周的確診數將減少85%，即有60萬4000人不用受感染。住院病人也會減少87%，即9300人。

根據洛縣的統計，目前洛縣五歲及以上有資格打疫苗的民眾中，有81%的人至少接種一針，72%的人完整接種了疫苗，31%的人打了加強針。洛縣共1030多萬人口中，76%至少接種了一針疫苗，68%完整接種疫苗，29%打了加強針。