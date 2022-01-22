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迪士尼春節慶典回歸 花車遊行華麗升級

記者張宏／安那罕報導
迪士尼新春遊行。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春遊行。（記者張宏/攝影）

迪士尼樂園度假區（Disneyland Resort）於 1月21日至2月13日在加州冒險樂園，以農曆新年回歸(Return of Lunar New Year)慶祝虎年的到來。這是一個限時的多元文化慶典，匯集中國、越南和韓國等亞洲國家的春節傳統。

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華人書法家寫書法。（記者張宏/攝影）
華人書法家寫書法。（記者張宏/攝影）

（影音來源：記者張宏）

有華人許願明年可以回家過年。（記者張宏/攝影）
有華人許願明年可以回家過年。（記者張宏/攝影）

加州迪士尼冒險樂園1月21日熱鬧非凡，四處洋溢著春節氣息，亞洲風味的食品和飲料、精美的裝飾、節慶商品和令人興奮的娛樂活動，包括花木蘭的農曆新年遊行(Mulan's Lunar New Year Procession)的回歸、現場娛樂表演和身穿節日盛裝的迪士尼人物也悉數登場。

現場賓客享受可口的美食、美麗的裝飾、節慶商品和現場音樂表演。迪士尼動畫工作室電影「尋龍傳說」(Raya and the Last Dragon)中的英雄拉雅(Raya)也首次出現在迪士尼樂園度假區。

迪士尼新年亞洲美食。（記者張宏/攝影）
迪士尼新年亞洲美食。（記者張宏/攝影）

花木蘭的農曆新年遊行推出了全新的華麗花車，花木蘭(Mulan)和木須龍(Mushu)坐在花車上，周圍伴隨著演奏喜慶樂曲的中國傳統鼓手。花車以紅色和金色裝飾，象徵吉祥和幸福。花車上掛著一串串鮮豔的紅色鞭炮和金色的流蘇，及精緻的紅色和金色燈籠。為慶祝虎年，迪士尼人物跳跳虎(Tigger)加入了遊行。遊行結束後身穿節日盛裝的跳跳虎、花木蘭和木須、米奇、米妮及三隻小豬和大家合影。

迪士尼冒險樂園新春園區。（記者張宏/攝影）
迪士尼冒險樂園新春園區。（記者張宏/攝影）

現場設置四個區域的農曆新年市場(Lunar New Year Marketplaces)，提供一系列誘人的亞洲風味菜餚，如叉燒包、香辣豬肉擔擔面、獅子頭肉丸等。民眾可購買美酒佳餚通票（Sip and Savor pass），該通票提供六張優惠券，可在指定的農曆新年市場售賣亭和用餐地點，兌換領取精選食品和非酒精飲料。現場會出售越式麵包、素食宮保豆腐配西葫蘆、虎年紅糖波霸奶茶。

華人書法家在寫虎年書法。（記者張宏/攝影）
華人書法家在寫虎年書法。（記者張宏/攝影）

新年市集還有亞洲傳統節目表演，包括中國、韓國和越南的民間舞者表演和傳統樂器演出。來自舊金山的音樂演奏團體 Melody of China 今年回歸，他們將演奏中國民間、古典和現代樂器融為一體的樂曲。

虎年有迪士尼人物跳跳虎掛帥。（記者張宏/攝影）
虎年有迪士尼人物跳跳虎掛帥。（記者張宏/攝影）

現場安排了許願燈籠，可漫步在裝飾燈籠下，寫上虎年的希望和祝福，來自各個國家的文字寫滿了各種願望。有華人用中文寫著「明年可以回家過年」，體現疫情之下華人的思鄉之情。民眾可和民間藝人一起免費試做手工藝品，如龍珠著色工藝和中國書法。

迪士尼推出的虎年周邊商品。（記者張宏/攝影）
迪士尼推出的虎年周邊商品。（記者張宏/攝影）

關於迪士尼活動更多詳情，可查閱Disneyland.com/LunarNewYear

迪士尼在虎年推出的年節裝飾。（記者張宏/攝影）
迪士尼在虎年推出的年節裝飾。（記者張宏/攝影）
揮舞彩帶的表演者。（記者張宏/攝影）
揮舞彩帶的表演者。（記者張宏/攝影）

迪士尼 遊行 樂園

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