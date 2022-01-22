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分分鐘做好菜／20分鐘煮咖喱雞 一吃上癮

【洛杉磯訊】
簡單易學，二十分鐘即可享受美味的咖喱雞肉。
簡單易學，二十分鐘即可享受美味的咖喱雞肉。

今天做的是做飯小白最喜歡的咖喱雞肉，簡單易學二十分鐘即可享受美味的咖喱🍛。

需要準備的食材有：洋葱，土豆（馬鈴薯），雞腿肉，火腿腸（可以不加）、咖喱塊

製作流程：

1.先將雞腿肉剝離，或者先用整隻退過水、去血沫再剝離整塊雞腿肉更簡單。

2.將雞腿肉簡單翻炒，然後加水或啤酒，放入切好的土豆塊，待水沸騰後再加入洋蔥，最後放入咖喱塊煮大約20分鐘即可。過程中可根據口味增加適當的鹽

3.待咖喱煮到黏稠、土豆可以用筷子輕鬆分開，就可以出鍋了

注意事項：

1.煮雞腿可以用清水煮，但小編比較喜歡用啤酒煮，最主要可以去處雞肉的腥味，而且還會讓煮出來的雞肉口感更加Q彈。當然如果酒精過敏的小夥伴，就不要選用啤酒。

2.放入咖喱塊的多少，一般沒有定量，完全是按照個人口味，小編建議，如果小夥伴這道菜是3-4人份，最好放入兩塊咖喱，口味能更重一些。一般小編選擇的咖喱品牌，是華人超市或者日本超市常常能買到的：佛蒙特咖喱（House Foods）以及金牌咖喱（Golden Curry），當然小夥伴們也可以自行選用泰式或印度口味的咖喱塊或者咖喱粉，也都可以。

3.放入咖喱後需要不停的攪拌，尤其是注意鍋底的土豆、雞肉要不時翻到上方，防止黏鍋、糊鍋！

華人超市 印度 過敏

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