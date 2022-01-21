僑團首長挺華裔候選人 籲為華人發聲

華人僑團首長力挺出席記者會。（記者王珂／攝影）

美國華人 政治聯盟1月20日舉行記者會，華人代表和社團領袖齊發聲，為華裔 候選人方樹強（Mike Fong）及黃正芬（Jennifer Hong）積極拉票。

與會嘉賓表示：「沒有自己的聲音，我們什麼都不是；只有候選人代表華人發聲，華裔才能爭取到應得的利益和生存的空間。相比幾年前，華人競選公職非常少，現在越來越多的華人投入公職選舉，我們要支持方樹強和黃正芬」。

華裔候選人方樹強（左）、黃正芬（右）。（記者王珂／攝影）

原加州 49區眾議員周本立（Ed Chau）獲加州州長任命為洛杉磯縣高等法院法官，其職缺將於2月15日舉行特別初選，而民主黨與共和黨分別派出代表角逐席位。方樹強也確認了這場選舉是他和共和黨布林克的對決。

數月以來，他為投入這場選舉辛苦奔波，黨內協調，名人背書和社區籌款，希望確保守住前眾議員周本立留下的席位。目前方樹強已獲得聖蓋博谷地區的國會眾議員趙美心（Judy Chu），前加州眾議員Mike Eng等數十位黨內知名民選官員背書，同時也得到黨外友人的民選代表支持。

喜瑞都市議會選舉將於4月12日舉行，截至參選登記期滿為止，黃正芬為唯一參選市議員的華裔候選人。如若當選，會優先將該市的公共安全列為首要之務。改善城市財務狀況，提供經費改良公共建設，如街道，市容和設施維護，實行財務穩健政策。

聖蓋博副市長丁言愉（中）講解如何投票。（記者王珂／攝影）

美國華人政治聯盟主席莊春惠表示，今年是美國期中選舉，選民投票率會相對提高。黃正芬兩年前首度出馬角逐市議員以微差落選後，仍為城市繼續服務，積累了人脈和經驗，鍥而不捨值得支持，祝願她此次能一舉站上政治舞臺，完成喜瑞都市華裔民選官員席位薪火相傳的使命。

政治聯盟三位名譽主席葉安利、史振發、丁言愉（聖蓋博副市長），主席莊春惠、候任主席盧春雨及理事陳宜坤、賀曉慧、汪蕾、都蘭英、郭元培、王愛琳、沈麗玉、張正馨、符浪；亞美權益促進會會長張芒、美國華裔平等權益協會主席江志鎬、南加州福建同鄉會會長高元培、候任會長葉松春、美西華人學會會長徐和生、美國遼寧總商會會長任成勇、核桃高中家長會副會長趙宏、吳程遠、Parker Hsu、黃唯等僑團首長出席。