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世報嘉年華 法律大補湯贈觀眾 有助了解如何維權

記者王珂／洛杉磯報導
在世報嘉年華活動上，劉美芳律師將為現場觀眾送出90本新書「來一碗法律大補湯」。 （劉美芳律師事務所提供）
在世報嘉年華活動上，劉美芳律師將為現場觀眾送出90本新書「來一碗法律大補湯」。 （劉美芳律師事務所提供）

世界日報22日（周六）、23日（周日）兩天將在羅蘭岡四季廣場舉辦「喜迎虎歲嘉年華」，劉美芳律師將為現場觀眾送出90本新書「來一碗法律大補湯」，幫助華人了解美國生活中必備的基本法律常識，維護和爭取自己的合法權益。在活動後，感興趣的朋友仍可以聯繫世界日報索書。

劉美芳說，長期以來，華人經由世界各地來美國經商、就業、求學等，一向被認為是美國少數族裔中的楷模，勤奮踏實、以和為貴。但是，很多華人不了解美國的法律，不懂得為自己爭取權益，遭遇法律糾紛或許會付出昂貴的代價。她寫書的初衷，就是希望向華人介紹美國生活中必須具備的基本法律常識，防患於未然。

22日、23日兩天，參加「喜迎虎歲嘉年華」的各界賓朋，凡在下午2時以後到服務台掃碼關注洛杉磯世界日報兩個新聞平台的民眾，即可領取「來一碗法律大補湯」，先到先得，送完為止。由於新書有包膜，無法簽名贈書，前90本會在會場直接發放。有興趣的朋友們，在活動後仍可以聯繫世界日報索取新書。

劉美芳1986年開始在南加州執業，具有豐富的經驗和出色的勝訴資歷。她的律師事務所服務貿易糾紛、商業欺詐、房地產買賣糾紛、專利商標侵權、勞資糾紛、律師失職訴訟、工程過失訴訟等等，以及家庭法方面的爭議離婚、離婚分產、爭取子女撫養權等。她經常提供客戶中肯、精準的建議，解決各種法律糾紛。

「來一碗法律大補湯」目錄。 （劉美芳律師事務所提供）
「來一碗法律大補湯」目錄。 （劉美芳律師事務所提供）

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