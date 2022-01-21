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華人政治聯盟 為方樹強、黃正芬背書

記者王珂／洛杉磯報導
華人政治聯盟宣布為公職候選人方樹強及黃正芬背書支持。（記者王珂／攝影）
華人政治聯盟宣布為公職候選人方樹強及黃正芬背書支持。（記者王珂／攝影）

美國華人政治聯盟20日舉行記者會，宣布為加州第49選區眾議員候選人方樹強（Mike Fong）及喜瑞都市議員候選人黃正芬（Jennifer Hong）背書支持。

加州眾議員華裔候選人方樹強。（記者王珂／攝影）
加州眾議員華裔候選人方樹強。（記者王珂／攝影）

華裔候選人黃正芬。（記者王珂／攝影）
華裔候選人黃正芬。（記者王珂／攝影）

美國華人政治聯盟主席莊春惠表示，美國期中選舉在今年入秋後才會進入白熱化階段，記者會為方樹強及黃正芬兩位候選人角逐公職而舉行。目前兩位候選人的成功率是80%，未來還會為候選人助選，呼籲大家投票支持他們。

聖蓋博副市長丁言愉說：「華人政治聯盟是一個很好的橋梁，能建立起第一代移民和第二代移民之間，以及中文和英文的相互瞭解，彼此溝通，鼓勵華人參政，把自己希望的市政建設方案告訴候選人。選出一個華人面孔的民意代表，對華人社區一定會有幫助。如果民眾想要傳達自己的聲音，華人代表就會傾聽和重視，把華人選民的觀點提上議程」。

華裔候選人方樹強說，加州第49選區在聖蓋博谷地區是由阿罕布拉市、聖蓋博市、天普市、阿凱迪亞市、聖瑪利諾市、蒙特利公園市、羅斯蜜市等亞裔社區組成，亞裔人口約占54%，是加州唯一亞裔占多數的眾議員選區。身為華裔民選官員，他已準備好傾聽和領導，將聆聽選民的心聲，並為取得更豐碩的成果而努力。

方樹強在記者會發表演講。（記者王珂／攝影）
方樹強在記者會發表演講。（記者王珂／攝影）

在喜瑞都生活了37年的華裔候選人黃正芬表示，喜瑞都華人很多，她的家跟事業都在喜瑞都。現任市長胡張燕燕（Grace HU）今年4月將結束市長任期，並希望她能接棒，繼續替華人和亞裔發聲。她本人在城市服務14年，經商30年，希望自己的從商跟從政經驗能夠對城市建設有更多貢獻，社區治安和政府預算平衡很重要。此外，喜瑞都市議會一直以來都有華人在位，希望繼續得到華人投票支持，4月12日的選舉對華人和亞裔非常重要。

黃正芬在記者會發表演講。（記者王珂／攝影）
黃正芬在記者會發表演講。（記者王珂／攝影）

華人 亞裔 喜瑞都

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