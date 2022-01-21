晨光基金會獎學金 擴大本地生申請資格

晨光基金會成員從左至右依次為，副主席林日昇、副會長任霜霜、會長徐惠誠、主席朱裕民、副主席梅國彰。（記者邵敏／攝影）

晨光基金會留學生 獎學金和本地生獎學金即日起接受申請。而且今年擴大本地生獎學金的申請資格，凡為南加州 居民的華裔學生，就讀全加州認可的四年制學院、大學及碩士課程皆可申請。

基金會主席朱裕民20日表示，過去基金會本地生獎學金的資格僅限就讀南加 州的大學生或研究生，今年擴大至全加州；留學生獎學金繼續接受來自各地的華人留學生申請。

會長徐惠誠指出，過去兩年疫情影響，很多家庭收入不穩定，需要財務幫助，因此今年擴大至就讀全加州高等學府的學子，而不僅限於就讀南加州學校。

副主席林日昇指出，留學生獎學金得獎者每位可獲得6000元，申請者為在美擁有合法簽證或身分、持有效護照及簽證的華裔留學生，並在南加州的四年制學院、大學或社區學院就讀的全日制學生。副會長任霜霜表示，本地生獎學金得獎者每位可獲得5000元，申請者為居住在南加州的華裔美國公民或永久居民，在全加州被認可的四年制學院、大學或社區學院就讀並為全日制學生。

留學生獎學金、本地生獎學金的申請者，大學學業成績GPA至少3.5，碩士班GPA至少3.7，同時需提供家庭經濟需求證明。

晨光基金會（美國）獎學金每年1月1日至3月31日接受申請，詳情查閱：https://www.mlfcare.org/，如有任何疑問，可電郵至[email protected]，或致電晨光基金會626-703-2408。