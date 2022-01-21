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亞凱迪亞西野商場「金虎迎春」 折扣月將展開

記者謝雨珊／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞西野商場安置了一隻「金虎」。（記者謝雨珊／攝影）
亞凱迪亞西野商場安置了一隻「金虎」。（記者謝雨珊／攝影）

中國農曆虎年將臨，亞凱迪亞西野商場（Westfield Santa Anita) 20日為一隻七呎長的「金虎」塑像揭幕，象徵著新年好兆頭，為商場增添喜氣洋洋的年節氣氛。此外，商場將舉辦長達一個月的系列慶祝活動，包括精采表演、新春捐款、商家折扣優惠等新春項目。

商場經理Ian Carter在20日宣布新春慶祝活動，1月29日下午1時至4時，將在購物中心的戶外舉辦精采娛樂節目及表演，包括The Immortals舞獅舞龍、古箏彈奏、嘻哈舞團演出，另也有兒童手工藝與遊戲等項目。

此外，許多商家也將在29日響應新春活動，提供民眾折扣優惠。例如：炸雞漢堡快餐店Chick-fil-A將免費贈送八塊雞塊、有糖果界蒂芙妮之稱的Sugarfina推新春15%折扣、炸雞店Jay Bird's Nashville Hot Chicken免費送出兩個鬆餅、來自日本的Royce巧克力店將贈送免費巧克力。其他像是鮮芋仙、聖瑪莉麵包店、永合豐餐廳等也都將有折扣優惠。

亞凱迪亞西野商場（Westfield Santa Anita)推出系列慶祝活動喜...
亞凱迪亞西野商場（Westfield Santa Anita)推出系列慶祝活動喜迎虎年農曆新年。圖為西野商場經理Ian Carter（左三）、亞市市長戴守真（右三）、亞太社區基金會執行長黃群雁（右二）召開記者會。（記者謝雨珊／攝影）

亞太社區基金會 (Asian Pacific Community Fund，APCF) 幾乎每年都與西野商場合作，推出各種慶典裝置及捐款活動，今年格外有意義。基金會執行長黃群雁表示，今年的金虎旁有個「金箱」，歡迎民眾捐款協助基金會，幫忙各大亞太裔非營利組織營運，幫助更多有需要幫助的民眾。民眾每捐一元，西野將捐一元，直到捐款達5000元為止。黃群雁鼓勵大家在新春期間一同響應。亞市市長戴守真（Sho Tay）感謝西野商場多年來，致力為宣揚華人社區服務的精神，並現場給予獎狀以茲答謝。

商場的金虎旁有個「金箱」，民眾可捐款協助基金會幫忙各大亞太裔非營利組織營運。（記...
商場的金虎旁有個「金箱」，民眾可捐款協助基金會幫忙各大亞太裔非營利組織營運。（記者謝雨珊／攝影）

為刺激大眾的新年買氣，西野商場將在1月21日至1月30日期間，推出購物送好禮活動。民眾只要在這段期間在三個或以上的商家購物超過88元，將被邀請進貴賓室從八個紅包信封袋中抽獎拿獎金，八個紅包分別裝有8元、88元、及888元。

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