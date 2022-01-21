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世報嘉年華 迎虎歲活動明登場 送春聯洗手液

【洛杉磯訊】
6呎高的卡通立牌，供民眾合照留念。
6呎高的卡通立牌，供民眾合照留念。

世界日報「2022喜迎虎歲嘉年華」活動，本周六、日（1月22日及23日）上年10時至下年6時，在羅蘭岡四季廣場（Seasons Place）舉行，兩天的活動都有「來就送」，贈送洗手液或防護面罩，還有免費燈謎送獎，免費寫春聯，贈送幸運中國結、贈送「法律大補湯」法律書籍等，歡迎民眾參加。免費入場，免費停車。

在這項新春園遊會中，本報特別繪製了一個高6呎寬4呎、象徵虎年行大運的卡通立牌，豎立在福虎生豐打卡區，供民眾拍照留念。各式攤位內容有迎春花、果樹、菜苗、雪糕、面膜、峰蜜、美妝、按摩椅、居家服、衣帽、鞋、流行服飾、南北雜貨、食品、家電日用品、社會服務、生活百科、金融理財、及如何申請免費平板電腦等五花八門。

現場並設有民俗專區：有寫春聯（兩天下午2時至4時）、中國結（屬虎民眾憑ID贈送一個中國結，共100個，每天送50名，送完即止）、何念丹畫虎現場示範、易經大師虎年運勢分析等。親子遊樂區：有提燈籠、選福袋、玩遊戲、許願樹、生活百科、五福臨門等。

現場搭設了舞台，在每段精彩節目後均有燈謎送奬活動，有各式表演節目。

贊助這項活動的單位有：國泰銀行、紐約人壽、美國味全食品、 皇佳商業銀行、 七星支付 、Well Care保健、華埠服務中心、 Lingo Ace 中文教學。

四季廣場地址在18558 Gale Ave City of Industry CA。

華埠 親子 羅蘭岡

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