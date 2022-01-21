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侵犯公民權利？ 加州檢察長調查聖縣警長

編譯組／綜合報導
加州檢察長邦塔正式對聖他克拉拉縣警長辦公室展開調查。圖為被控貪腐的聖他克拉拉縣警長史密斯。（Getty Images）
加州檢察長邦塔正式對聖他克拉拉縣警長辦公室展開調查。圖為被控貪腐的聖他克拉拉縣警長史密斯。（Getty Images）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）19日宣布，已對聖他克拉拉縣警長辦公室和其管理南灣監獄的方式正式展開公民權利調查，可能會強制他們進行系統性改革。

加州檢察長辦公室表示，他們已經展開所謂的模式或作法調查，來查明執法機關是否系統性侵犯了整個社區的憲法權利。若是，將強制予以糾正。

在縣議員史密提恩（Joe Simitian）和李洲曉（Otto Lee）帶頭下，聖他克拉拉縣議會去年秋季對多個外部當局作出呼籲，希望他們能對聖他克拉拉縣警長史密斯（Laurie Smith）管理監獄的方式，以及史密斯核發隱藏攜帶槍枝許可證（concealed-gun permit）的作法是否含有貪腐成分展開調查。

邦塔說：「我們今天會插手此事，是因為人們已對聖他克拉拉縣失去信心。警長辦公室內普遍存在的不當行為讓人深感憂慮，現在是讓真相大白的時候。」

邦塔表示，調查將檢視縣警局所屬監獄的監禁環境與條件、是否有抵制合法監督和其他的不當行為。邦塔稱，民選官員、媒體、社區人士和社區組織已多次提出對這些問題的憂慮。

聖他克拉拉縣已組成民事大陪審團，正式對史密斯提出貪腐指控，如果被大陪審團判定有罪，史密斯將被免職。史密斯14日已首次出庭應訊。

李洲曉發出聲明表示，加州對警長辦公室展開的調查「將使聖他克拉拉縣居民重新恢復對警長辦公室的信心」。他說：「這個問題不會那麼快獲得解決。但我希望，我們能在社區信任執法單位的前提下繼續向前進。」

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