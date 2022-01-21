侵犯公民權利？ 加州檢察長調查聖縣警長

加州檢察長邦塔正式對聖他克拉拉縣警長辦公室展開調查。圖為被控貪腐的聖他克拉拉縣警長史密斯。（Getty Images）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）19日宣布，已對聖他克拉拉縣警長辦公室和其管理南灣監獄 的方式正式展開公民權利調查，可能會強制他們進行系統性改革。

加州檢察長辦公室表示，他們已經展開所謂的模式或作法調查，來查明執法機關是否系統性侵 犯了整個社區的憲法權利。若是，將強制予以糾正。

在縣議員史密提恩（Joe Simitian）和李洲曉（Otto Lee）帶頭下，聖他克拉拉縣議會去年秋季對多個外部當局作出呼籲，希望他們能對聖他克拉拉縣警長史密斯（Laurie Smith）管理監獄的方式，以及史密斯核發隱藏攜帶槍枝許可證（concealed-gun permit）的作法是否含有貪腐成分展開調查。

邦塔說：「我們今天會插手此事，是因為人們已對聖他克拉拉縣失去信心。警長辦公室內普遍存在的不當行為讓人深感憂慮，現在是讓真相大白的時候。」

邦塔表示，調查將檢視縣警局所屬監獄的監禁環境與條件、是否有抵制合法監督和其他的不當行為。邦塔稱，民選官員、媒體、社區人士和社區組織已多次提出對這些問題的憂慮。

聖他克拉拉縣已組成民事大陪審團，正式對史密斯提出貪腐指控，如果被大陪審團判定有罪，史密斯將被免職。史密斯14日已首次出庭應訊。

李洲曉發出聲明表示，加州對警長辦公室展開的調查「將使聖他克拉拉縣居民重新恢復對警長辦公室的信心」。他說：「這個問題不會那麼快獲得解決。但我希望，我們能在社區信任執法單位的前提下繼續向前進。」