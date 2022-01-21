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竊賊連續夜闖住家庭院 亞市居民憂

記者謝雨珊／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞市 近日有市民住家庭院半夜遭闖入，竊賊盯上院內轎車搜索財物。(張女士提供)
亞凱迪亞市 近日有市民住家庭院半夜遭闖入，竊賊盯上院內轎車搜索財物。(張女士提供)

亞凱迪亞市 (Arcadia) 近日有市民住家庭院，半夜遭闖入，竊賊舉止恐怖到令人顫抖。住在亞市孔雀園社區的張女士，近日因故忘了鎖車門引來竊賊，幸無重大損失，但據張女士詢問街訪鄰居，這名竊賊似乎是在大半夜，在住宅區光顧每一戶車子，看是否有機會「釣到大魚」。張女士直言，這種偷溜進別人家院內的行為簡直是「越想越可怕」。

張女士轎車半夜被闖入發生在1月17日凌晨3時，當時張女士借車給友人使用，但該名友人在還車時忘記鎖上車門。張女士說，因為孔雀園社區房子都差不多在1948年建成，車庫和房屋分開，因此住在該區的很多人，通常都懶得將車子停在車庫，直接將車子停在室外車道上，「幾乎每家都差不多這樣做」。

她接著說，車子停放的地方在住家院子內，誰也沒想過會有人專門走進院子，開車門偷東西。雖然這次算是沒甚麼損失，車窗也沒被砸破，但車內各種抽屜被翻亂，最令她膽怯的是「居然有人會走進院內」。她說，近幾年一直有聽人說亞市治安變糟，但一直以來沒太大感覺，現在她也開始對該市治安感到有些擔憂。

張女士也提到，事發後詢問過裝有監視器的鄰居，意外發現隔壁鄰居也在同一晚遇到一樣的事情，且鄰居車上的零錢全被偷走了。他們總結認為，這名竊賊是專門在半夜，挨家挨戶試著開車門，看有沒有辦法偷到東西。

事實上，亞市自聖誕節迄今的入車偷盜案件盛行。12月位於西Huntington大道500號街區的一處住所發生車輛盜竊事件；在12月22日至27日的某個時間，有人進入受害人未上鎖的車輛，偷走車內的電子產品和禮品卡。位於Monte Vista路500號街區的一處民宅，12月31日凌晨12時47分發生車輛盜竊，前一日晚間一個不知名的嫌疑人，砸碎受害者的豐田RAV4駕駛座的玻璃，偷走車內的背包、錢包和錢。

警方提醒民眾要注意安全和防盜，最能自保的方式還是自己提高警覺，做好一切預防被搶匪或竊賊盯上的舉動，例如記得鎖上車門，在車內不要放置錢財等貴重物品等，以避免讓人趁虛而入。

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