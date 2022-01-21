洛縣凶殺案 2年增94%

2019年至2021年，洛縣警局轄區凶殺案增加94%。（ABC）

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）19日表示，2019年至2021年，轄區內凶殺案件增加94%，汽車竊案增加59%。他說這兩個數據相當礙眼，因為很明顯地，情勢在朝壞的方向發展。但維拉紐瓦同時也將原因導向洛縣 縣委會與檢察長，強調凶案增加與洛縣警局無關。

維拉紐瓦表示，「94%」的增幅是只有洛縣特有的現象，他覺得全美其他地方的凶案都沒有那麼高的增幅，很大一部分要歸咎於新冠疫情 。他解釋道，在疫情之下，社交模式、行為、居家工作、商店歇業，這些都擾亂了原本的犯罪模式，卻構成新的犯罪機會，特別是利於暴力犯罪的情境增加，槍枝、特別是黑槍的氾濫，導致凶案頻傳。

不過，維拉紐瓦最終還是將矛頭指向洛縣縣委會，強調因為她們不願意增加洛縣員警編制，這才導致警力捉襟見肘。他說，縣委會多數還是堅持減少警局預算 ，但是此舉只會收到反效果，社群是因為她們而受害，不是因為洛縣警局。洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）也是維拉紐瓦另一個怪罪的對象，認為都是因為賈斯康的寬大處遇才會導致凶案大增。

維拉紐瓦表示，洛縣警局今年的目標是將執勤員警由9500人增加到1萬300人。另外，他強調，當員警開始配發穿戴式錄影機後，過去一年的申訴案件減少了43%。

對於維拉紐瓦的指指點點，洛縣委員巴格（Kathryn Barger）與檢察長賈斯康分別發表聲明回應。巴格強調，洛縣必須阻止罪案增加的勢頭，而對抗犯罪有兩個面向，一是犯罪必須受到處罰，二是預算要用在刀口上才能嚇阻犯罪。

賈斯康辦公室則說，檢察長的首要目標之一就是要求警察負起該負的責任，而他的工作就是恢復民眾對刑事機制的信任，其中最關鍵的就在於阻止不當執法。