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巴市去年犯罪率10年最低 槍支暴增、商業盜竊也頻傳

記者李雪／巴沙迪那市報導
巴沙迪那市2021年是十年來犯罪案件最少的年份。然而，查獲的非法槍支卻暴增20%，同時商業盜竊案也大增加21%。（巴沙迪那市府網站）
巴沙迪那市2021年是十年來犯罪案件最少的年份。然而，查獲的非法槍支卻暴增20%，同時商業盜竊案也大增加21%。（巴沙迪那市府網站）

巴沙迪那市近幾個月來常發生槍擊事件，但據警局近日公布的2021年總體犯罪數據來看，各種犯罪案件大多下降，除了商業盜竊和家暴案以外，總體而言是十年來犯罪案件最少的年份。然而，警方查獲非法槍支卻暴增20%，打破紀錄，商業盜竊案也大增加21%。

巴市警局的統計數據顯示，去年該市警方記錄了3779起犯罪案件，雖與2020年相比略降2.7%，但比過去十年中犯罪率最高的2013，年減少13.3%。

「多年來，不僅巴沙迪那警察局成員，各種非營利組織和社區組織的努力，也為犯罪率下降有重大貢獻」，代理警察局長Cheryl Moody表示。「但我們仍經常發生暴力行為，尤其涉及使用槍支的暴力行為，因此我們還可以做更多事情……但令人鼓舞的是，這座城市的犯罪水平，低於十年前水平」。

根據該報告，該市兇殺案從前一年的七起下降到六起。2014年發生九起謀殺案，創下十年最高。大多數類別的犯罪率都有所下降，但並非全部。統計數據顯示，與2020年相比，商業盜竊案增加了21%，家庭暴力增加了9%。

不過，警方在2021年查獲了創紀錄的345件非法槍支，比2020年的最高記錄288件還增長了20%。另外警方統計記錄了來自該市居民的11萬4454通服務電話，其中6萬2330通來自911。

巴市近幾個月來槍擊頻繁，其中多起是無辜受害者，很令人擔憂。例如11月20日，13歲的小男孩Irran Moreno-Balvaneda在家中臥室裡玩電子遊戲時，被流彈擊中死亡。隨後的23日下午也發生槍擊命案，70歲的被害人遭嫌犯開槍打死。12月9日晚間，一名27歲的巴市女子在駕車駛入210高速路匝道時也被子彈擊中。10月曾有一周連續發生六起槍擊案造成四人受傷。

代局長Moody表示，該市正在實施使用ShotSpotter和自動車牌讀取器 (ALPR) 等技術，他強調必須使用新技術來阻止未來的暴力事件，並為解決犯罪提供額外的資源。

相比之下，洛杉磯市的犯罪增多，洛市2021年的兇殺案增加了11.8%，暴力犯罪增加了3.9%，財產犯罪增加4.2%。

槍擊 槍支 警察

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