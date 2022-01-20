男子隨機刺死女店員 6天後…大搖大擺逛街被捕

嫌疑人為31歲的Shawn Laval Smith，警方已於19日抓捕他。（洛市警局提供）

洛杉磯市漢考克公園（Hancock Park）的一家豪華家具店，13日發生兇殺案，一名非洲裔男子隨機走進店中，用刀刺死年輕女店員。警方已於19日在巴沙迪那市（Pasadena）捕獲嫌疑男子，此前曾懸賞25萬元通緝。

影音來源：洛杉磯市警察 局╱記者邵敏後製

據洛市警局（LAPD）稱，嫌疑男子為31歲的Shawn Laval Smith，巴沙迪那市警方於19日中午收到市民來電表示，看到樣貌和通緝令中相似的人。警方前往現場後，在Fair Oaks和科羅拉多大道附近地區發現並拘留他。從電視台視頻中可看到，嫌犯雖然才犯下可怕行為沒幾天，卻在科羅拉多大道商業區大搖大擺行走，在試圖向一家餐館借用衛生間時被認出。

兇殺案發生在1月13日大白天。 24歲的受害者Brianna Kupfer是洛杉磯加大 畢業生，當時正獨自在North La Brea Avenue的Croft House家具店工作。嫌疑男子走進商店，用刀襲擊這名年輕女子，然後從後門離開。案發後一位顧客走進店內，才發現女店員已死在地板上。

警方表示，嫌疑男子與被害人並不認識，隨意走進家具店行凶，目前尚不清楚具體的作案動機。監控錄像顯示，這名身穿深色連帽衫、戴著墨鏡和白色N95口罩的瘦高男子行凶後，從後面小巷中從容離開。

另一段監控視頻顯示，殘忍殺戮發生30分鐘後，嫌疑男子走進比佛利（Beverly）和Wilshire大道地區的一家7-11超商，在那裡平靜地購買東西，像什麼事也沒有發生。

24歲的受害者Brianna Kupfer。(Brianna Kupfer家族提供)

相關紀錄顯示，嫌疑人Smith曾於2020年10月在柯汶納（Covina）因輕罪被捕。洛市警局表示，案發後他去過南加州的很多地方，包括西好萊塢（West Hollywood）、聖塔莫尼卡（Santa Monica）、巴沙迪那、柯汶納（Covina）和聖地牙哥。警方曾表示，Smith使用公共交通工具並攜帶武器，「他非常危險，如果看到此人不要靠近，立即撥打911。」

Smith的犯罪記錄可追溯到十多年前，他曾在三個州被捕十幾次，其中包括涉嫌於2019年11月向有人在的車內開槍，其他逮捕包括非法侵入、持有大麻和非法闖入指控，他還涉嫌盜竊自行車，甚至襲擊加州一名警察。

受害者Kupfer是太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades）居民，曾擔任Croft House家具店的設計顧問，生前在洛杉磯加州大學 學習設計課程。同事形容她聰明、自信、冷靜和可愛，「發生這樣的事太意外了，沒有言語可以表達我們的震驚。」