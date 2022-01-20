世報嘉年華 精武堂冠軍學員 登場展示武術絕活

精武堂武術學校 十幾位武館冠軍學員，將擔任世界日報「喜迎虎歲嘉年華」表演嘉賓。（精武堂提供）

世界日報將在1月22日（周六）、23日（周日）兩天在羅蘭岡四季廣場舉辦「喜迎虎歲嘉年華」，屆時將有精采節目表演與南加州華人 同胞共迎農曆新年，16小時吃喝玩樂拿獎品。為了增添過年氣氛，今年再次邀請精武堂武術學校 (Advance Martial Arts) 的十幾位武館冠軍學員擔任表演嘉賓，現場耍刀槍棍劍秀拳法，藉此宣揚中國武術及文化，為整個活動帶來更多中國元素。

該武術學校自開創以來，幾乎年年都參加世報的活動，希望一起在海外宣揚華人文化及節日。精武堂武術學校校長何老師表示，這次表演共20分鐘，將由武術館黑帶，且參加過許多美國及國際武術比賽的冠軍學員出場表演。整套節目中將融貫單項及團體項目表演，各種刀槍棍劍的武術絕活都將在活動會場上展現。她強調，這些冠軍學員都至少有四年至七年的武術學齡，年紀大約在9歲至18歲之間，武術技巧嫻熟。

何老師表示，精武堂於2012年創建，迄今已有十年之久，培育了很多武術愛好者及青年，他們大多分別參加過全美或國際武術大賽。該館在去年參加了共五場比賽，獲得共142獎牌，包括89枚金牌，其中一位學員並代表美國參加國際的武術比賽。事實上，精武堂除了學員表演優異以外，教練實力也相當堅強。何老師表示，精武堂的另一名校長兼教練盧老師，參加過多部好萊塢電影 演出，例如：迪士尼花木蘭、鐵拳等。盧老師在漫威電影「尚氣」於洛杉磯 拍攝期間，在洛杉磯片場擔任武術指導。

羅蘭岡四季廣場位於18558 Gale Ave., City of Industry, CA 91748。