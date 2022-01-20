我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

世報嘉年華 精武堂冠軍學員 登場展示武術絕活

記者謝雨珊╱蒙特利公園市報導
精武堂武術學校 十幾位武館冠軍學員，將擔任世界日報「喜迎虎歲嘉年華」表演嘉賓。（精武堂提供）
精武堂武術學校 十幾位武館冠軍學員，將擔任世界日報「喜迎虎歲嘉年華」表演嘉賓。（精武堂提供）

世界日報將在1月22日（周六）、23日（周日）兩天在羅蘭岡四季廣場舉辦「喜迎虎歲嘉年華」，屆時將有精采節目表演與南加州華人同胞共迎農曆新年，16小時吃喝玩樂拿獎品。為了增添過年氣氛，今年再次邀請精武堂武術學校 (Advance Martial Arts) 的十幾位武館冠軍學員擔任表演嘉賓，現場耍刀槍棍劍秀拳法，藉此宣揚中國武術及文化，為整個活動帶來更多中國元素。

該武術學校自開創以來，幾乎年年都參加世報的活動，希望一起在海外宣揚華人文化及節日。精武堂武術學校校長何老師表示，這次表演共20分鐘，將由武術館黑帶，且參加過許多美國及國際武術比賽的冠軍學員出場表演。整套節目中將融貫單項及團體項目表演，各種刀槍棍劍的武術絕活都將在活動會場上展現。她強調，這些冠軍學員都至少有四年至七年的武術學齡，年紀大約在9歲至18歲之間，武術技巧嫻熟。

何老師表示，精武堂於2012年創建，迄今已有十年之久，培育了很多武術愛好者及青年，他們大多分別參加過全美或國際武術大賽。該館在去年參加了共五場比賽，獲得共142獎牌，包括89枚金牌，其中一位學員並代表美國參加國際的武術比賽。事實上，精武堂除了學員表演優異以外，教練實力也相當堅強。何老師表示，精武堂的另一名校長兼教練盧老師，參加過多部好萊塢電影演出，例如：迪士尼花木蘭、鐵拳等。盧老師在漫威電影「尚氣」於洛杉磯拍攝期間，在洛杉磯片場擔任武術指導。

羅蘭岡四季廣場位於18558 Gale Ave., City of Industry, CA 91748。

電影 洛杉磯 華人

上一則

量子健康研究所提供 免費紅外線儀檢測及贈禮

下一則

巴市去年犯罪率10年最低 槍支暴增、商業盜竊也頻傳

延伸閱讀

世報嘉年華 爾灣俏佳人舞團 演出連串民族舞蹈

世報嘉年華 爾灣俏佳人舞團 演出連串民族舞蹈
世界日報 2022喜迎虎歲嘉年華園遊會

世界日報 2022喜迎虎歲嘉年華園遊會

新東方比鄰中文 為華裔青少年提供教學

新東方比鄰中文 為華裔青少年提供教學
世報虎年嘉年華參演 華藝歌舞團打造視覺盛宴

世報虎年嘉年華參演 華藝歌舞團打造視覺盛宴
美威律師 專精災難性傷害/車禍/人體傷害案件

美威律師 專精災難性傷害/車禍/人體傷害案件
羅蘭岡好運來廣場動土 明年8月完工

羅蘭岡好運來廣場動土 明年8月完工

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
各行各業仍在高呼「招不到工」或「找人困難」；讓人不禁感到困惑，人都去了哪裡。

世說新聞／百業招工難 人都在這賺大錢

2022-01-14 16:22
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06
加州新職場防疫規定14日起生效。（美聯社）

加州職場 嚴檢測、戴口罩 防疫新規14日起生效

2022-01-14 02:20

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲