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新冠檢測預約難 阿市增新站免費測

記者邵敏╱阿罕布拉報導
為保證安全，民眾不下車，直接坐在車上即可接受新冠檢測。（記者邵敏╱攝影）
為保證安全，民眾不下車，直接坐在車上即可接受新冠檢測。（記者邵敏╱攝影）

Omicron變種病毒繼續席捲加州，最近一周就暴增100萬新增病例；與此同時，對於南加居民來說，新冠檢測預約仍然非常難，聖蓋博谷華人日前表示，找了附近幾個城市的多家檢測站，但都預約不到。有一個好消息是，洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）最近新增一處免費檢測站，盡力為居民解決檢測難的問題。

由阿罕布拉市與洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis)辦公室聯合主辦的新冠免費測試站，於1月18日（周二）開始，並將持續到1月31日，測試時間為周一至周四上午 7 時至下午 3 時，地點位於阿市401 Corto St. 的西聖蓋博谷青年會（YMCA West San Gabriel Valley）。

工作人員為坐在車內的民眾進行新冠檢測。（記者邵敏╱攝影）
工作人員為坐在車內的民眾進行新冠檢測。（記者邵敏╱攝影）

家住羅斯密市（Rosemead）的張先生，1月19日一大早開車趕到新開的這家檢測站。張先生說，因為公司近日要求回辦公室上班，必須提供PCR陰性檢測證明，「PCR只能到檢測站才能做，這幾天我找遍附近幾個城市的CVS等一些檢測站，但都預約不到，我非常著急，昨天總算聽說阿市新開了這家檢測站，趕緊上網預約，今天就來做。」

新開的這家流動檢測站就佈置在西聖蓋博谷青年會的停車場上，據現場工作人員介紹，每天早上7時不到，前來檢測的人們就排起長隊，民眾不用下車，直接坐在車上就可以接受檢測。 19日上午10時左右，現場等待的車隊在緩慢地移動，一直延伸到停車場旁邊的馬路上，在工作人員的指揮下，車雖然很多，但一切井然有序。

19日上午10時，現場等待的車隊在緩慢地移動。（記者邵敏╱攝影）
19日上午10時，現場等待的車隊在緩慢地移動。（記者邵敏╱攝影）

聖蓋博市居民林女士這天一早也前來檢測，她開著車在隊伍中已排了50多分鐘，但還沒有輪到她。林女士說，因為丈夫住在巴沙迪那（Pasadena）一家療養院，上周療養院開始要求家人前去探望時，必須提供最近的新冠檢測陰性證明，「我在網上已經申請了快速檢測包，但還沒有收到，聽說這裡有新開的檢測站，就趕緊前來做，希望能早點拿到報告，可以去療養院看望丈夫。」

檢測站從1月18日開始，持續到1月31日，測試時間為周一至周四上午7時至下午3時...
檢測站從1月18日開始，持續到1月31日，測試時間為周一至周四上午7時至下午3時。（記者邵敏╱攝影）
阿罕布拉市最近新增一處免費檢測站，為居民解決檢測難的問題。（記者邵敏／攝影）
阿罕布拉市最近新增一處免費檢測站，為居民解決檢測難的問題。（記者邵敏／攝影）

據現場工作人員介紹，民眾最近的檢測需求量非常大，18日第一天開張，檢測站就共接待了500多名人員，工作人員建議民眾如果前來檢測，最好先在網上預約合適時間，如果沒有預約而來，也不會被拒絕，但需要做登記等手續，檢測時間就會延長，也會耽誤工作人員時間。

檢測站的工作人員正在現場忙碌。（記者邵敏／攝影）
檢測站的工作人員正在現場忙碌。（記者邵敏／攝影）

阿市新設立的這家流動檢測站預約網站為www.totaltestingsolutions.com，新的測試站與 Total Testing Solutions 合作，目前提供兩種檢測方式，包括PCR檢測和快速抗原檢測，可由民眾自己選擇進行哪一種。

檢測 聖蓋博 療養院

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