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雇主提交W-2薪資表格 1月31日截止 若需延期要先申請

記者王珂／洛杉磯報導
國稅局(IRS)敦促雇主，在1月份提交W-2表格，和其他薪資說明書的截止日期國稅局報稅信件。相關資訊可在IRS.gov網站上找到。（IRS網頁）
國稅局(IRS)敦促雇主，在1月份提交W-2表格，和其他薪資說明書的截止日期國稅局報稅信件。相關資訊可在IRS.gov網站上找到。（IRS網頁）

美國國稅局(IRS)19日敦促雇主，留意在1月份提交W-2表格，和其他薪資說明書的截止日期。雇主及時提交，有助於避免處罰，並幫助國稅局預防欺詐。

2015年的法律規定，雇主必須在1月31日之前向社會安全署提交W-2表格，薪資與稅務說明書和W-3表格，薪資與稅務說明傳送書的副本，成為永久規定。

W-2表格通常應在1月31日之前提供給員工。1099-MISC表格、雜項資訊和1099-NEC表格，非雇員補償也應在1月31日之前提供給納稅人。與表格1099-MISC和表格1099-NEC相關的其他各種截止日期，包括應向國稅局提交的日期，可在國稅局官網IRS.gov上的表格說明中找到。

薪資說明書的正常提交日期為1月，國稅局通過驗證個人在稅表上報告的收入，監測退稅欺詐。雇主可通過按時提交表格，支持該過程並避免罰款。國稅局和社會安全署鼓勵所有雇主進行電子申報。這是提交這些表格的最快捷、最準確、最便捷的方式。

在所有表格上使用相同的雇主識別號：雇主應確保其薪資與稅務說明書（表格W-2、W-3等）及其薪資稅申報表（表格941、943、944 等）上的雇主識別號 (EIN) ，與國稅局分配給該企業的EIN相符。他們不應在要求填寫EIN的表格上使用其社會安全號碼 (SSN) 或個人報稅識別號碼 (ITIN)。

如果雇主在其薪資稅申報表上使用的EIN（包括先前所有者的EIN）與W-3的EIN不同，他們應查看表格W-2和W-3) 的一般說明，方框h—今年使用的其他EIN。

使用不一致的EIN提交這些表格，或使用其他企業的EIN，可能導致罰款和延遲處理雇主的稅表。即使雇主使用第三方付款人（例如認證專業雇主組織、專業雇主組織或其他第三方），或其業務內的不同實體提交，所有提交的聲明和表格上的名稱和EIN，必須與國稅局分配給其企業的EIN一致，且完全匹配。

雇主可以在1月31日之前，通過填寫表格8809，申請稅務資訊申報表延期，遞交完整申請，來申請延期30天提交W-2。但須是在滿足表格8809第7節中的要求之一的前提下，才能獲得延期。

提交表格8809不會延長向員工提供薪資說明書的截止日期。如有此需要，必須在1月31日之前單獨申請延長向員工提供W-2表格的時間。有關更多資訊，請參閱延長向員工提供W-2表格的時間）。

更多資訊可在IRS.gov上有關W-2和W-3表格（英文）的說明以及稅務資訊申報表罰款頁面中找到。

國稅局 IRS 社會安全署

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