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「社區治安人人有責」組織 辦感謝餐會

【洛杉磯訊】
社區治安人人有責組織舉辦感謝餐會。（TACF提供）
社區治安人人有責組織舉辦感謝餐會。（TACF提供）

成立即將一年的「社區治安人人有責」（TACF）組織，在中國新年之前，為表示對聖蓋博谷東區洛杉磯縣警局人員及地方行政官員感謝，19日中午在羅蘭岡頣中福中餐館舉行感謝餐會，感謝過去十個月幫助TACF推展各項活動的公職人員。

會長Chuck Sun在席中與參加的貴賓話家常、聊時事。據警官們說，支持警方與社區多溝通瞭解。他們也極為支持TACF各項活動。警官們在會中祝華人有快樂的中國新年。

TACF於2021年3月1日成立，旨在將居民與的社區安全聯繫起來。3月20日與縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）會面，要求在 Colima路上安裝監控攝像頭。6月時舉辦警民大會，請Denver警官參與預防犯罪和社區安全會議。8月TACF帶領居民參加了與洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva ）的社區安全會議。聖誕節及新年時，分別為洛縣警局工業市、核桃市分局，送上熱騰騰晚餐和禮物，以鼓舞士氣，並曾捐贈的蝕刻設備所需費用，協助縣警局在汽車催化轉換器免費社區服務；並曾向哈仙達岡公園設施捐贈糖果，與孩子們一起慶祝萬聖節的歡樂和樂趣。組織更曾為居住在社區的老居民推廣自衛課程。

TACF致力作警民橋樑，希望藉餐會更加強彼此認識。會長Chuck Sun、副會長John Hsu頒感謝狀給Nick Holden、Lauren Yokomizo、Claudia Maldonado、Louis Denver四位，感謝他們過去對TACF各項活動的鼎力支持。

社區治安人人有責組織舉辦感謝餐會。（TACF提供）
社區治安人人有責組織舉辦感謝餐會。（TACF提供）
「社區治安人人有責」（TACF）組織會長Chuck Sun 與副會長John H...
「社區治安人人有責」（TACF）組織會長Chuck Sun 與副會長John Hsu 頒感謝狀給Nick Holden , Lauren Yokomizo, Claudia Maldonado, Louis Denver四位。（TACF提供）

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