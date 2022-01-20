洛城新語／台積電竟成中國第二大企業

「政治正確」無所不在，美中台都一樣。但在中共治下的中國更變本加厲。最新發布的「2021胡潤中國500強」企業，騰訊排第一，台灣的台積電 被「強行」排入第二。

網上因此炸開鍋，不少大陸網友直接說，「太TM不要臉了，台積電是中國的嗎？」「台積電跟我們沒毛蛋關係吧？」「啊呸！臭不要臉，呸呸呸，無恥之極」。

網路時代什麼事都很直接。網上除了五毛黨，也真實反映了民意。胡潤把台積電列為中國企業，無非是「台灣是中國的一部分」的政治延伸，認為被台灣民眾稱為「護國神山」的台積電是台灣的，那也就是中國的。

但睽諸各種現實，這是極端可笑、沒有底線的阿Q作為，只為討好中共當局和愛國小粉紅們的伎倆。就像大陸網友們說的，「自作多情，無恥無下限」。「這臉皮厚的，人家生產的芯片是你最想要的，但不賣給你，你還非說你都是我的」。

台積電是美國籍的張忠謀在1980年代，被中華民國 政府延攬到台灣創辦。張忠謀在浙江寧波出生，早年輾轉在香港、重慶、上海等地求學，1949年來美國哈佛、麻省理工、史丹福等名校留學，獲博士學位，曾在德州儀器等大廠任高職。

蔣經國時代，1985年他被行政院長孫運璿、經濟部長李國鼎延攬到台灣（張忠謀曾強調不是「回」台灣）創辦台積電，成為「半導體之父」。他也是台灣工研院院士，曾代表中華民國總統出席多次APEC峰會。台積電是不折不扣的Made in Taiwan，如今執全球半導體牛耳，舉足輕重，國際皆知。

而胡潤（Rupert Hoogewerf）是英國人，本在國際會計師事務所任職，後來在中國創辦胡潤排行，年年公布如「中國一百富豪排行」等，變成知名商業機構。照理胡潤應就事論事，這回卻明顯栽了，失去公信力。

胡潤把台積電排在老二，也是天大笑話。眾所皆知，台積電股票市值近7000億美元，世界排行第八。就像網友說的，「天朝根本沒有一個企業有這個實力」。「如果沒有騰訊，世界會怎樣？如果沒有台積電，世界又會怎樣？」「如果台積電是中國的，中國大陸人可以申請去台積電上班嗎？」

台積電雖是晶圓代工業，但技術獲突破已能生產一奈米晶片 ，領先對手南韓三星，世界第一。美國禁止對中國出口晶片後，台積電因包含許多美國元素，也在管制之列。台積電大陸南京廠雖可生產12奈米芯片，現只提供中國28奈米芯片，因此引發許多不滿。美國、日本、歐洲都爭取台積電設廠，它是名副其實的國際香餑餑。

台積電被稱為台灣之光、護國神山，其中包含了數十年的艱苦摸索、排除萬難、遠見和優秀人才等投入，張忠謀厥功至偉。即使他有「中國心」，但美中政治現實下，只能在商言商，並準備來亞利桑納州設廠產製5奈米晶片。

胡潤為了顧及民族主義和中國面子，硬把台積電塞入中國旗下，還是老二，排行反而比國際公認市值僅5500億美元的騰訊低。胡潤為了政治正確，連鬧出兩個低級笑話。