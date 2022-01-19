洛市韓國城商場鬥毆 1死1傷3被捕

事發商場是不少華人都愛光顧的地方。（ABC電視台截圖）

三名男子因在韓國城7-Eleven便利店附近的一場打鬥而被捕。事件造成一名男子死亡，另一名男子住院。受害者當時可能在勸架，但不幸被刺死。

據洛杉磯 市警局稱，警方於15日凌晨2時左右接到群毆報警電話，派員前往第六街和Alexandria街。「警察 趕到，發現受害者被刺傷」，警方說，當事人發生爭執，導致打架，當一名身分不明的男性刺傷受害者時，受害者正試圖阻止一場鬥毆。他被刺傷後，另外兩名嫌疑人毆打並踢了受害者的同伴，造成傷害。

警方說，兩名男子都被送往醫院，其中一人死亡，另一人因傷勢沒有生命危險，接受治療。這名死亡的男子的名字未被公布，等待通知其親屬。

警方說，調查人員確定了一輛可疑車輛，並將車輛追蹤到迴聲公園附近一個地址。15日，警方逮捕了兩名被認為對毆打倖存男子負有責任的男子，分別是26歲的Josue Alegria和Damian Dehorney，兩人因涉嫌謀殺未遂而被登記，每人保釋金100萬元。

涉嫌刺死該受害者的男子，16日向兇殺案偵探投案，他是26歲的Jose Garibay因涉嫌謀殺而被起訴，保釋金為200萬元。

事發的7-Eleven便利店位於一處小商場（plaza）內，旁邊有多家華人 愛光顧的韓式餐館。