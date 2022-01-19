華人車窗被夾500元賠償金 決定捐出：讓愛放大

信封內有500元現鈔。（記者啟鉻／攝影）

最近羅蘭學區 教委陳正治，遇到一件神祕但溫暖的事。有人在他車窗上留下一個信封，上面有留言，稱不小心擦碰轎車，很對不起，信封內有500元現鈔作為修理費用。但他查看車身，並沒有發現新增任何明顯嚴重擦碰痕跡。這是他從未經歷過的事情。

陳正治說，他的轎車平時停在家門前，1月15日他準備外出，發現前擋風窗雨刷上夾著一個信封，覺得奇怪，打開信封是500元現鈔，嚇了他一跳。然後見信封上有幾行英文字，內容是：「非常對不起，我不小心碰到你的車子了，信封裡有500元現鈔作為修理費，上帝保佑你，我的朋友！」，中間還有一行字，是寫過又塗抹，經仔細辨認，內容是，「我留了字條給你，可是你沒有聯繫我。」

信封夾在雨刷器上。（提供） 信封上幾行留言。（記者啟鉻／攝影）

陳正治說，他對自己車子仔細看了看，並沒有發現新增加嚴重碰撞痕跡，一些擦碰掉漆的地方，都是先前自己不小心造成的。實在不知道留下信封的人，是怎樣碰撞了自己車子。他也實在搞不懂，到底發生了什麼。

或許其他人突然得到500元現鈔，心裡會很高興。但陳正治並不覺得，他只是覺得很神秘，心裡沉甸甸的，因為在他生活中從未發生過這樣的事情。他希望找到這個神祕人，他還詢問周圍鄰居，都說不清楚。

他認為，留下錢的人一定是位非常誠實的人，以致對別人車子有小小擦碰，都覺得非常過意不去，所以才留言和500元修理費。在疫情 中發生這樣的事情，實在令人感到溫暖。陳正治說，他不會留下這500元，若無法找到那位神祕人，就會將500元購買食品捐給慈善機構，救助無家可歸者，讓愛心放大，幫助更多人。