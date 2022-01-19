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華人申請綠卡 適合身分才能成功

記者王珂╱洛杉磯報導
申請美國綠卡，要選擇最適合自己的方式。 （示意圖：unsplash）
申請美國綠卡，要選擇最適合自己的方式。 （示意圖：unsplash）

隨著拜登政府上台移民環境相對寬鬆，很多華人會問我有家人或朋友想移民，什麼方式最快最好？美國綠卡申請的最佳方式是什麼？對此美國移民律師協會（AILA）律師給出解答。

「這是一個很常見的問題，其實沒有最快最好的方式，只有對每個人而言最合適的方式。從純粹速度上來說的話，也許有最快最好的方式，比如說你跟一個美國公民結婚。但如果你已經成家了，所謂最快最好的方式對個人來說就是沒有意義的。」 美國移民律師協會說。

比如在EB類（職業移民）的申請裏面，如果申請人只考慮職業移民，不考慮親屬移民的話，EB類裏什麼最快最好，最快的比如說EB1A（傑出人才），有相應的要求，不是每個人都能達到的，所以說如果最快的方式不是一個對你適用的方式，就是沒有意義的。

對於每個人而言，大家要有一個基本瞭解，去做一個計畫，自己和家人一起怎麼樣去移民，需要考慮一些什麼樣的因素，來確定哪種方式對個人而言是最合適的，因為每個人情況都是不太一樣的，在美華人也不是都通過一種方式移民過來的，在選擇適合自己方式的時候，要考慮哪些因素，最後根據這些因素選擇一個適合自己的。

首先要清楚移民美國的概念是什麼樣的，你有哪些特殊的東西，華人選擇的方式大概分為幾種：

1、你在美國有親戚，一般指公民和綠卡的親戚，你就有可能移民，親戚也分父母、美國公民的兄弟姐妹、或者說子女、太遠的不行，比如有人說我有一個姑姑，或其他遠一些的親戚，可能就不行。

2、很多人沒有親戚但自己特別厲害，很有成就，通過自身就有一些移民方式，比如說EB1A（傑出人才）、NIW（國家利益豁免移民），根據自身的成就來移民。

3、如果你有一個對你非常喜歡的雇主，雇主願意支持你，需要你為他/她工作，並且願意擔保你的申請，這種情況下可以做雇主擔保。雇主擔保又有多種多樣，比如EB1B（針對業界內受美國高等院校邀請、受雇於高校的優秀人才）、EB1C（針對跨國公司高管、職業經理人等）、EB2、EB3等，都是比較常見的。

4、EB5（投資移民），不是基於自身的成就，也不是基於雇主的擔保，而是自己投資創造就業，給美國創造工作機會來移民。

5、一些人道主義的申請、庇護等，或者是憑運氣抽籤，但目前中國大陸的移民並不在抽籤允許範圍內，民眾經常會聽到有些朋友從其他國家抽籤過來的，怎麼身邊從來沒有這些事情，那是因為中國大陸不在抽籤的「池子」裡面， 這個政策是基於一些在美國人數比較少的國家或地區，才有抽籤資格，所以華人周圍這種人較少。

大部分華人申請移民的，就是以上幾種，憑藉親戚、自身的成就、雇主的擔保、自己投資、憑藉運氣或者一些過去的悲慘經歷，申請一些人道主義救濟，大家八仙過海各顯神通，如果說我什麼都沒有，那就不可以，你什麼都沒有，就不在移民的範疇內，畢竟美國是一個移民大國，想來美國的人遠遠大於美國可以吸收的人，所以美國必須要制定一些條件和標準，決定哪些人可以被吸收。

移民 華人 投資

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