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世報嘉年華 爾灣俏佳人舞團 演出連串民族舞蹈

記者王珂╱洛杉磯報導
團隊演員中有中國人、韓國華僑、越南華僑等 （任新榮提供）
團隊演員中有中國人、韓國華僑、越南華僑等 （任新榮提供）

在世界日報虎年嘉年華活動上，美國爾灣俏佳人舞蹈團將為大眾奉上各民族舞蹈大串聯「龍騰虎躍慶新春」 、西部牛仔舞、雙人舞、藏族舞蹈「九寨」 四個節目，期待在嚴重的疫情當中，給在美華人奉獻一絲溫暖。

俏佳人藝術團團長任新榮表示，「在這麼嚴重的疫情當中，我們想告訴華人朋友，我們舞蹈團一直都在，並且還活躍在舞台上，期望新的一年大家共渡難關，祝華人朋友2022年新春快樂，祈禱疫情趕快過去，大家都有健康的生活」 。

美國爾灣俏佳人舞蹈團在美國已有12年的歷史，團隊裏的很多人都在上班，少部分退休了，大家都是憑著對舞蹈的熱愛聚在一起，每一年都要給爾灣奉獻20多場演出，常去的地方比如亞美老人中心、各個美國老人中心等等。

除此之外團隊還多次參加美國的華人春晚，登錄各大衛視演出，在飛虎隊的慶祝活動上表演，在好萊塢的奧斯卡之夜去打鼓助威等，團隊的演出節目以中國元素為主，帶給華人和觀眾非常健康、陽光的體驗。

團隊演員中有中國人、韓國華僑、越南華僑等，大部分是媽媽，也有很多是奶奶。很多人的子女也有從事舞蹈表演的人，有很出色的芭蕾舞演員和各個舞種的佼佼者，團隊每次演出子女都會集體參加，共同服務美國社會。任新榮稱希望團隊的表演能在美國落地生根，給社區居民帶來良好的體驗和心情。

世界日報喜迎虎歲嘉年華將於1月22（周六）和23日（周日）上午10時至下午6時，在羅蘭岡四季廣場舉行，四季廣場位於18558 Gale Ave., City of Industry, CA 91748。

團隊多次參加美國活動 （任新榮提供）
團隊多次參加美國活動 （任新榮提供）
很多人的子女也從事舞蹈表演
很多人的子女也從事舞蹈表演
美國爾灣俏佳人舞蹈團演出 （任新榮提供）
美國爾灣俏佳人舞蹈團演出 （任新榮提供）
團隊的演出節目以中國元素為主 （任新榮提供）
團隊的演出節目以中國元素為主 （任新榮提供）
美國爾灣俏佳人舞蹈團 （任新榮提供）
美國爾灣俏佳人舞蹈團 （任新榮提供）

華人 疫情 爾灣

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