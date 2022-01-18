我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

洛城新語／不重視遊民 下一個馬秀還會出現

洛城新語

紐約遊民將女乘客推下地鐵軌道，而洛杉磯遊民正在瘋搶列車貨櫃車廂裡的包裹。精神問題和貧困，自疫情以來，更多的人口被推向社會邊緣，終於到了全民開始注意到的程度。

15日在曼哈頓時報廣場地鐵站內，遊民馬秀(Simon Martial)將40歲華女推入鐵軌致死。而在加州，最近人們更多頭疼的是遊民搶劫、盜竊等問題，但也仍記得，近年來發生的多次類似事件。除了上周在聯合車站一名70歲女護士遭遊民攻擊致死，去年1月一名八旬老婦散步被遊民打死，去年3月有華裔夫婦遭遊民攻擊一死一傷。

遊民的精神問題從來都不是什麼祕密，雖然絕大多數情況下，精神病患者不會有攻擊他人的行為。但若有了成千上萬流落街頭未接受治療的患者，出現一個遊民馬秀便成了必然的概率。

美國在70年代兩起判例，開始不再強制剝奪或限制精神病人權利的時代。誠然，這是基於正當程序條款和平等保護的精神，避免了正常人因「精神病」而遭強制關押，僅在當事人有危險性時，才能採取強制住院治療措施。當時美國社會對此問題的反思，在影片「飛越杜鵑窩（瘋人院）」可見一斑。而這一先進作法，其實也是當今不少國家效仿的典範。

但自然界的精神疾病原本就變化多端，是人造的法律條文無法完整歸納的。「有病」和「沒病」並非人們以為的那樣黑白分明，而更像一條光譜，譜上的「cut-off值」到底該劃在哪裡，在醫學上本就存在眾多爭議。即便是在確診病例個體身上，也有時好時壞的情況。更不用說，想要在其未做出危險行為之前，判定其是否「有危險性」，簡直如「第22條軍規」一樣荒謬。

例如精神分裂症患者若能保持服藥，其實可以維持很好的狀態，甚至可正常生活工作。但若一旦因某原因停藥，便易行為失控更拒絕服藥，於是螺旋式迅速惡化。想要實時追蹤每一個病例的情況，必然不現實。例如遊民馬秀的親姊姊就透露，馬秀原本工作認真，但患病後未能獲得醫療協助，近來明顯病狀加劇，最終做出駭人行為。

不過即便醫院可以強制收押精神病患，也不可能收容病患一輩子。出院之後的病患仍處於社會邊緣地帶，沒有其他社會和醫療支持，大概率又會繼續發病。於是在強制就醫，放出來又再送入院，如此循環顯然並不能解決問題。

而唯一能確定的是，貧窮、藥物濫用、暴力、失業，以及失去家庭和社會關係，這些都必然會增加個體患病或病狀惡化的風險。如果無法追蹤或掌握每一個例，那麼降低總數，控制精神健康風險，是減少未來再出現遊民馬秀的唯一途徑。

地鐵站 華女 加州

上一則

巴沙迪那翻車3死 駕駛乘客均未成年

下一則

對抗通膨 華人分享節流妙招

延伸閱讀

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

家人以為他死了 德州遊民竟上了電視新聞成為英雄

家人以為他死了 德州遊民竟上了電視新聞成為英雄
紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙
時報廣場推人遊民親姊哭訴 不該讓弟弟重回社會

時報廣場推人遊民親姊哭訴 不該讓弟弟重回社會
「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案
亞當斯「地鐵安全」說 難化解恐懼 華裔乘客不買帳

亞當斯「地鐵安全」說 難化解恐懼 華裔乘客不買帳

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
疫情之下活久見，有人直接在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

2022-01-10 19:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距