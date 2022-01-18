紀念美國非裔民權鬥士 金恩留給非裔「好頭髮」的自豪

美國非裔民權領袖馬丁路德．金恩1964年12月10日在挪威奧斯陸獲頒諾貝爾和平獎後，發表演說。(檔案照片)

「好的頭髮」對非裔 的意義為何？在17日，非裔民權領袖馬丁路德．金恩（Martin Luther King Jr.）紀念日，來自克利夫蘭（Cleveland）的洛杉磯 時報專欄作家班克斯（Sandy Banks），撰文回憶小時候母親帶她去聽金恩演講，有關「好的頭髮」(good hair)帶給她的深刻啟示。這句話讓班克斯成長過程，有著身為非裔的自豪。

班克斯撰文稱，每年1月，她閱讀和聆聽各界致敬金恩時，她總想到金恩留在這個世界的東西，也會想到金恩留給她的東西。1963年金恩訪問克利夫蘭，在離班克斯居住社區不遠的一個公園演講，母親帶著當時九歲的她，去見母親的英雄。

班克斯表示，母親為能在人群中能站到前面而提早抵達現場。當金恩俯下身來與大眾握手時，「我媽媽把我舉起來，把我推向前。」看著這位民權偶像握著她女兒伸出的小手，班克斯母親欣喜若狂。「當時我還太小，但有那麼一刻，我感覺彷彿自己遇到神。」

班克斯說，自己不大清楚金恩當時說了什麼。但他演講時輕快的節奏令她著迷，但當時她對歷史一無所知，無法充分吸收他想表達的訊息。然而，金恩說的一句話，卻令班克斯停下腳步。

「我不在乎其他人怎麼說，我有著一頭好頭髮！」這句話，至今對班克斯來說，仍相當有說服力。

班克斯記得，金恩講完這句話後，全場哄堂大笑，她有些困惑，站在那研究著金恩的頭髮。「在我看來，他剪短的頭髮，就像一團緊緊盤繞的黑色蛛子，因汗水閃閃發亮。」

班克斯認為她知道「好頭髮」是什麼意思。這是一句經常針對她的評論。例如，「你很幸運，有著一頭好頭髮，但他的頭髮跟我的完全不同。」在一般人口中，「好的頭髮」意味著不需熱梳子。班克斯說，她的頭髮捲曲，就像許多年輕非裔女孩在那個時代所做的，將頭髮梳成馬尾辮。但這似乎是其他非裔關心的事情。

當然，班克斯了解「好的頭髮」所蘊含的標籤。他接受「白髮」（white hair）作為評判所有頭髮的標準。「你的面部特徵、膚色和頭髮質地愈接近白，你在非裔階層地位就愈高。」

然而，金恩這位皮膚黝黑、頭髮捲曲的男人，堅持認為他的頭髮是「好頭髮」。班克斯好奇著他的意思，但更重要的是，其幼小的心靈，已被金恩大膽和自豪感動。

「當我聽他的演講時，我腦中帷幕拉開。他談及正義和犧牲，關於我們人民要求的尊嚴，關於我們彼此的聯繫。」

班克斯開始覺得金恩的頭髮很漂亮，周圍人潮的頭髮也很漂亮。

她說，金恩並未評論他頭髮的質感。他有好頭髮，是因為那是他的頭髮，這是一頭屬於「黑人 」（Black）的頭髮，它的價值並不取決於那些不重視他的人，所定義的任何標準。

現在看來，當時金恩所說的似乎是件小事，但他的言論對班克斯而言，卻是革命性的。她說，在那個稱某人為「黑人」是一種污辱的時代，「我們都被社會化了，重視著直髮和淺色皮膚。」

在「黑色」不再具有攻擊性，且成為他們選擇的描述前，恐還需一段時間。「但在我的生活中，這將永遠是金恩博士遺留下來的財產一部分。」