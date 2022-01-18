我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

悼！等公車遭遊民襲擊 70歲護士不治

洛杉磯訊
洛杉磯聯合車站。（車站臉書）
洛杉磯聯合車站。（車站臉書）

洛杉磯縣大都會交通局（Metro）官員17日對一名70歲的護士在聯合車站附近等待公車時，遭遊民襲擊身亡表示哀悼。他們誓言將採取措施加強維護乘客的安全。

據洛市警方稱，被害人Sandra Shells於13日清晨5時15分左右，在距離聯合車站不遠的Vignes街和Cesar Chavez街附近遭到襲擊。當時她正要搭乘公車去洛杉磯縣南加大醫院（LAC-USC Medical Center）上班。受傷後的Shells於16日在醫院離世。

嫌犯是現年48歲無家可歸男子貝爾（Kerry Bell）。貝爾在襲擊發生後不久被捕，目前仍在獄中，保釋金200萬元。警方描述，貝爾當時無端攻擊Shells的頭部，導致她摔倒，頭部撞在地上。

儘管貝爾因涉嫌毆打而被起訴，但Shells最終在醫院過世，將使嫌犯面臨謀殺指控。

「得知幾天前在地鐵巴士站，遭到襲擊的洛杉磯縣南加大醫院護士已經因傷而亡，我感到非常難過」，Metro理事會主席、縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis)17日發表聲明說，「作為一線的必要工作者，她在整個疫情期間幫助挽救了無數生命，失去英雄是令人心碎的損失」。

蘇麗絲表示自己作為Metro理事會主席，將繼續推動為乘客和員工製定加強安全計畫，以防止此類悲劇事件再次發生。她向受害者家人和整個洛縣南加大醫院社區表示哀悼。

Metro首席執行官Stephanie Wiggins在聲明中表示，她得知Shells的死訊後「極為悲痛」。她表示，「這種悲慘和隨機的暴力行為，使我們更加堅定地保持對系統安全的警惕，我們將繼續與社區和我們的合作夥伴合作，以確定長期的公共安全措施」。

洛縣南加大醫院16日晚間發表聲明表示，「Sandra Shells在該院的38年職業生涯中，她的富有同情心的護理和對患者和社區的無與倫比的奉獻精神將永遠被人們銘記。Sandra不知疲倦、無私地工作，以確保她的病人安全和健康，她將永遠被人們銘記為一位善良、富有同情心、樂於助人、體貼周到的護士，深受同事和病人的喜愛」。

南加大 洛杉磯 蘇麗絲

上一則

哈岡華協攜手實驗室 PCR檢测200民眾受惠

下一則

純手工熬製 海麻麻阿膠糕

延伸閱讀

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙
洛市也爆遊民襲擊 護士在車站遭打死 當局誓保公交安全

洛市也爆遊民襲擊 護士在車站遭打死 當局誓保公交安全
時報廣場推人遊民親姊哭訴 不該讓弟弟重回社會

時報廣場推人遊民親姊哭訴 不該讓弟弟重回社會
紐約落軌華女幫遊民維權 卻死於遊民

紐約落軌華女幫遊民維權 卻死於遊民
屋崙華埠遊民爭地盤 社安隊介入調解

屋崙華埠遊民爭地盤 社安隊介入調解
社區周四示威 反對建遊民所、悼馬耀泮和吳米雪兒

社區周四示威 反對建遊民所、悼馬耀泮和吳米雪兒

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
疫情之下活久見，有人直接在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

2022-01-10 19:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距