巴沙迪那翻車3死 駕駛乘客均未成年

巴沙迪那市車禍致三未成年人死亡。（KTLA）

巴沙迪那（Pasadena）與亞凱迪亞(Arcadia)處的210公路附近，16日晚發生嚴重車禍，三名未成年人死亡，其中一人為蒙特利公園 市居民。剛開始警方依目擊者說法，稱車輛是從210號公路上衝下來，墜毀在路面，後來警方表示目擊者說法有誤，事故發生時，汽車 正在市區道路上行駛，撞到路邊導致翻車。

根據加州路巡警（CHP），事故約發生在當晚8時25分，地點位於Foothill Blvd以南的Michillinda街南向車道。起初警方依據目擊者說法，該車輛從210號公路上墜毀，但是經過勘查，目擊者說法有誤。

CHP表示，事故發生時，來自天普 市的17歲男孩Andy Bae，駕駛這輛2005年Honda轎車在Michillinda街向南行駛，車上還有另兩名男性未成年，分別是同樣來自天普市的16歲少年Eric Gullekson，和來自蒙特利公園市的17歲Nicholas Torres。Torres在事故發生後送醫不治身亡，另外兩人當場死亡。

巴沙迪那市車禍致三未成年人死亡。（KTLA）

根據CHP的報告，當時汽車在行駛過程中不知為何失控撞在了突起的路芽，接著車輛繼續向西側失控行駛，又撞在鐵鍊圍欄上，並最終撞在了水泥牆上，車輛翻車。目前尚不清楚司機是否喝了酒或使用藥物，事故原因還在調查當中。