洛城新語／遍地失竊快遞包裹 洛杉磯之恥

洛杉磯 市中心附近林肯岡(Lincoln Heights )鐵路沿線，近來散落成千上萬個郵局與各物流供應商的被竊客戶快遞包裹，宛若第三世界暴亂搶掠後的現場，圖像傳遍全球，美國最先進的第二大城，竟然成了野蠻無法治之境，真是洛杉磯之恥。

儘管洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón)和加州 民主黨高官，一再引用統計數字試圖說服大眾，洛縣 和加州的總體治安並沒有變得更壞，但他們的認知，顯然與社會大眾實際的觀感南轅北轍。

從去年BLM示威後的街頭劫掠和縱火，到去年底至今仍不斷發生的「打砸搶」(Smash and grab)案件，我們看到在加州第47號提案與57號提案等縱放罪犯、從輕量刑的惡法生效後，已逐漸產生蝴蝶效應。從個體戶小偷小搶，演變成結夥打砸搶，或不相識的人群肆無忌憚聚眾劫掠包裹，從單一街頭的搶劫，變成有組織的跟蹤肥羊回家下手。

誠然持續兩年的疫情壓迫，與失業救濟金已陸續發放完畢，對此有一定影響，但很多嫌犯作案並不是因為肚子餓，而是要賺「容易錢」。他們清楚知道，盜竊在加州的刑罰變得越來越輕，甚至大部分犯行不用坐牢也不必緩刑，尤其在洛杉磯縣賈斯康的「德政」下，許多案件警方抓到人之後移送檢方，檢察長直接決定不起訴。

檢方如此大方發放免坐牢金牌，法律變成了無牙老虎，領到「犯罪執照」的不法份子，那裡還會擔心失風被捕？就算作案時拿槍殺人，在加州也不會被執行死刑，且在賈斯康的新措施下，獲得假釋的機會也大增。

除了社會大眾對民主黨進步派的檢察長越來越不滿，檢方與警方間，也產生極度不信任與政治鬥爭。

日前一位洛杉磯市警員在休班時，遭一群幫派份子當街搶劫和槍殺，洛杉磯縣警局迅速破案逮人後，一反常態將全案移送洛杉磯聯邦檢察官，而非洛杉磯縣檢方，長期批評洛縣檢方的洛縣警長維拉紐瓦認為，賈斯康會將這些嫌犯從輕發落，不會針對他們使用槍枝行搶、幫派背景加重求刑。

無獨有偶，一名男子搶劫南加十餘處(Trader Joe's)商店的男子，得款僅5.5萬元，上月被聯邦法院重判21年，原因也是聯邦法遠比加州法嚴厲，如果本案交到賈斯康手上，很可能幾年後就假釋出獄，又是好漢一條。

問題是在適法性與實務上，聯邦檢察官都不可能把洛縣或加州的搶劫案全部接下來，更不會處理一般的竊盜案，同為民選官員的洛縣警長此次作法，不免有政治作秀之嫌。

問題的根源仍在：第一，多數選民被民主黨進步派矇騙，通過了47和57號提案。第二，洛杉磯和舊金山的現任進步派檢察長，在47和57號提案的法基礎上，擴大了行政裁量權，輕縱罪犯與不起訴嫌犯。第三，警方在經費被削減，以及抓了人也沒用的效應下漸產生執法怠惰。

然而要罷免進步派的檢察長並不容易，目前只有選民不斷給予檢方「依法嚴辦」的訴求，形成社會輿論壓力，才可能遏阻賈斯康的決策，並在下一次改選時讓他下台。